Programul Industriei Europene de Apărare intră în vigoare, cu granturi de 1,5 miliarde de euro

Adoptarea marchează etapa finală a procedurii legislative și va permite implementarea la timp a programului.

Un impuls strategic pentru apărarea UE

EDIP este piatra de temelie a angajamentului reînnoit al UE de a-și consolida pregătirea în materie de apărare. Acesta va consolida capacitatea statelor membre de a face față amenințărilor actuale și viitoare, va spori competitivitatea EDTIB și va asigura disponibilitatea și furnizarea la timp a produselor de apărare în întreaga Uniune.

Granturi de 1,5 miliarde de euro

Programul oferă granturi în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Din această sumă, 300 milioane de euro sunt alocate unui “Instrument dedicat de Sprijin pentru Ucraina”, un instrument esențial și unic care vizează modernizarea și sprijinirea industriei de apărare a Ucrainei și promovarea integrării acesteia în ecosistemul industrial european de apărare mai larg.

EDIP permite, de asemenea, potențiale consolidări bugetare suplimentare în viitor, cum ar fi prin contribuții financiare voluntare din partea statelor membre sau a unor terțe părți.

Cum va funcționa în practică

În cadrul programului, UE va finanța:

-acțiuni comune de achiziții publice desfășurate de cel puțin trei țări (dintre care cel puțin două trebuie să fie state membre), inclusiv pentru înființarea și menținerea unor rezerve de pregătire industrială în domeniul apărării

-acțiuni de consolidare industrială, constând în activități de creștere a capacității de producție a produselor de apărare critice

l-ansarea Proiectelor Europene de Apărare de Interes Comun, proiecte industriale de colaborare concepute pentru a contribui la dezvoltarea capacităților militare ale statelor membre, esențiale pentru interesele de securitate și apărare ale Uniunii

-acțiuni de sprijin, inclusiv activități de creștere a interoperabilității și interschimbabilității și activități de facilitare a accesului la piața apărării pentru IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și startup-uri

Dezvoltarea unui lanț de aprovizionare european resilient

Pentru a proteja și consolida industria de apărare a UE, menținând în același timp cooperarea cu parteneri internaționali cu aceleași viziuni, regulamentul adoptat astăzi conține o clauză prin care componentele originare din afara UE și a țărilor asociate (statele SEE), precum și Ucraina pentru Instrumentul de Sprijin pentru Ucraina, nu ar trebui să depășească 35% din costurile totale ale componentelor produsului finit. Nicio componentă nu poate fi provenită din țări neasociate care intră în conflict cu interesele de securitate și apărare ale UE sau ale statelor membre.

În cele din urmă, regulamentul stabilește, de asemenea, primul cadru de securitate a aprovizionării la nivelul UE, conceput pentru a consolida reziliența lanțului de aprovizionare în domeniul apărării și pentru a îmbunătăți capacitatea UE de a răspunde rapid în perioade de criză.

Regulamentul va fi semnat la 17 decembrie 2025 și va intra în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.