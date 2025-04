Ciolacu evită să precizeze dacă va demisiona în cazul înfrângerii lui Antonescu la prezidențiale

„Am reușit să am o relație prietenească cu colegii mei și sunt mândru de asta. Am stat de vorbă o oră cu Tudose. Am vorbit azi dimineață cu Grindeanu. Și cu Mihai am vorbit despre partid. Am o comunicare cu colegii, s-au dus vremurile cu cuțitele, cu răzbunările. PSD e un partid normal în acest moment și mă bucur că am reușit asta în 5 ani de zile", a declarat Ciolacu într-un interviu acordat Prima News.

Întrebat cine i-ar putea fi succesor după ce se va încheia „epoca Ciolacu", premierul a afirmat că nu se va implica în alegerea viitorului președinte al partidului.

„După ce nu o să mai fiu, eu nu o să mă mai implic să susțin pe cineva. PSD știe să-și aleagă președintele. Sunt foarte mulți colegi și colege care pot fi președinți", a precizat Marcel Ciolacu.

(sursa: Mediafax)

Andreea Tobias, andreeat@mediafax.ro

Keywords:CIOLACU, ANTONESCU