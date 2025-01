Ciolacu, despre voturile pentru AUR: A fost o glumă proastă

Marcel Ciolacu a fost întrebat despre discuția cu Simonis, în care acesta îl întreabă, pe TikTok, pe președintele PSD dacă își amintește când spunea ca social-democrații să nu îi dea voturi lui Simion. Apoi, Simonis îi spune lui Ciolacu: „Să știi că toți i-am dat”.

Despre această discuție, Marcel Ciolacu a spus, luni, că „a fost o glumă. Pe TikTok, de obicei, îți permiți să mai faci și glume”.

Când i s-a spus că nu a fost percepută ca fiind o glumă, Ciolacu a replicat: „Atunci îmi cer scuze, a fost o glumă proastă”.

Întrebat, apoi, dacă are convingerea că cei din PSD nu au dat voturi lui George Simion la alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu a spus: „Nu sunt ferm convins de nimic. Eu v-am zis că pe TiTok domnul Simonis a făcut o glumă. Pe TikTok îți permiți să faci și glume. Sunt om, chiar dacă sunt persoană publică, mai putem face și glume”.

Alfred Simonis spune, într-un clip video postat de Marcel Ciolacu pe TikTok, că membri PSD l-au votat pe candidatul AUR, George Simion, în primul tur al alegerilor prezidențiale. Cei doi social-democrați au dat curs unui trend pe TikTok, care se numește „Ascultăm și nu judecăm!”, în care dezvăluie informații presupus secrete despre ei.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, i-a spus Simonis lui Ciolacu, potrivit clipului video. „Ascultăm și nu judecăm!”, continuă el.

Și Ciolacu a făcut o mărturisire. El a spus că i-a părut că a plecat de la partid în ziua alegerilor prezidențiale: „Îmi pare rău că în acea duminică am fost să mă văd cu fiu-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a mărturisit Ciolacu.

(sursa: Mediafax)