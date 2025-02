Ciolacu invită USR la guvernare, dar pune o condiție: Crin Antonescu, candidat la prezidențiale

„Miza (moțiunii de cenzură - n.r.) nu e Marcel Ciolacu. Noi aici vorbim de Guvernul României, nu de Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu a fost desemnat să fie prim-ministru din partea partidului care a câștigat alegerile, care s-a situat pe primul loc. Miza a fost și rămâne în continuare candidatul unic”, spune Marcel Ciolacu, la România TV.

Ciolacu afirmă că moțiunea de cenzură este pentru a fi el înjurat. Premierul afirmă că se bucură că după ce va pica moțiunea, „se închide și acest capitol”.

„De fapt, mâine (vineri - n.r.) e o moțiune de cenzură ca să fie înjurat Ciolacu. (...) Fiindcă nu are șanse să treacă. (...) Nu are nici măcar o singură șansă să treacă. Nici 0,01 nu are. Cu certitudine această moțiune nu trece. Am văzut și anunțul parlamentarilor de la USR că nu vor vota această moțiune. (...) Dintr-o rațiune că aducem acum instabilitate în România, n-o să voteze”, a mai spus Ciolacu.

Premierul a declarat, ulterior, că îi invită pe cei de la USR la guvernare, după ce moțiunea de cenzură va pica.

„Eu îi invit să voteze că oricum nu trece moțiunea, chiar dacă votează și dânsii. Dar trebuie să constat că este un gest de normalitate. Și o să-mi permit în perioada următoare să o deranjez pe doamna președinte Lasconi. Eu consider, cum am considerat și la formarea Guvernului, că și USR-ul trebuie să vină la guvernare, alături de PSD, PNL, UDMR și minorității”, a spus Ciolacu.

Premierul afirmă că face această invitație pentru că el consideră că e un moment dificil, nu numai național, ci și în cadrul Uniunii Europene și al Europei, dar și un moment dificil global.

„Și, în acest moment, trebuie să depășim toate lucrurile care ne despart și să vedem pentru ce ne-au trimis românii în Parlament, pentru ce ne plătesc românii funcțiile vremelnice pe care le ocupăm. Și cred că ar fi un act de unitate. Și, normal, mi-aș dori ca toate forțele politice, inclusiv cu USR-ul, să avem un candidat unic la aceste alegeri”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Citește pe Antena3.ro Ce se știe despre relația lui Gene Hackman cu Betsy Arakawa. Cei doi au apărut în public o singură dată în ultimii 21 de ani

„Dacă USR-ul dorește, eu sunt total deschis la acest dialog. Sunt ferm convins că și colegii de partenerii de coaliție, atât domnul Kelemen Hunor, cât și domnul Cătălin Predoiu și grupul minorităților, sunt dispuși la această discuție de a avea candidat unic pe Crin Antonescu”, afirmă Ciolacu.

(sursa: Mediafax)