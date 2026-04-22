Jurnalul.ro Ştiri Politică Responsabilitate, nu doar voturi: Mesajul lui Ciprian Ciucu pentru majoritatea care pregătește moțiunea

de Redacția Jurnalul    |    22 Apr 2026   •   17:15
Sursa foto: Hepta

Liberalul Ciprian Ciucu susține miercuri că majoritatea care se va forma pentru dărâmarea Guvernului Bolojan este responsabilă să-și asume viitoarea guvernare.

 

„Majoritatea care se va forma să dărâme Guvernul este responsabilă să formeze o majoritate care să-și asume viitoarea guvernare! Nu merge că ”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

El afărmă că „dacă nu ești nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”.

Liberalul reamitește că PNL a votat de două ori consecutiv că nu va mai participa într-o colaliție cu PSD dacă acestă formațiune politică va vota vreo moțiune de cenzură împotriva acestui guvern: „Am dat acest avertisment la timp, încă de acum trei săptămâni. L-am reîntărit ieri. L-am prezentat și domnului Președinte astăzi. Succes la consultări!”.

Reprezentanții PSD analizează depunerea sau susținerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, în funcție de cum se vor încheia consultările de la Palatul Cotroceni. „E una din variantele luate în calcul. Haideți să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări”, a spus marți liderul PSD Sorin Grindeanu.

 

(sursa: Mediafax)

 

