Ciucă: Ne-am angajat să mergem la alegeri „prin noi înșine", asta înseamnă responsabilitate

Declarațiile au fost făcute la întâlnirea pe care Nicolae Ciucă și alți lideri liberali au avut-o cu echipa PNL din nord-vestul țării.

„La întâlnirea cu echipa liberală din Regiunea de Nord-Vest, am spus foarte clar că PNL este partidul care menține stabilitatea României, garantând în același timp ritmul susținut al investițiilor pentru modernizarea țării. Suntem cei care au fost mereu alături de mediul de afaceri, pentru că susținerea antreprenoriatului înseamnă de fapt locuri de muncă, progres economic și recuperarea decalajelor față de alte state”, a transmis Nicolae Ciucă.

Președintele PNL a confirmat că la alegerile de anul viitor liberalii nu vor face alianțe electorale și le-a cerut reprezentanților din teritoriu să propună proiecte și obiective.

„Ne-am angajat de curând ca, anul următor, să mergem la alegeri „prin noi înșine", ceea ce înseamnă responsabilitatea de a iniția măsuri și proiecte ample. Împreună cu toate organizațiile din țară, trebuie să ne stabilim obiective pentru următoarea perioadă și este firesc să aflăm chiar de la colegii din teritoriu care sunt problemele cu care se confruntă comunitățile și ce soluții putem găsi pentru acestea. Administrațiile liberale sunt modele de bune practici în întreaga țară. Am văzut acest lucru în toate regiunile în care am fost și am convingerea că parteneriatul strâns dintre autoritățile centrale și cele locale rămâne cheia pentru a transforma România”, a precizat Nicolae Ciucă.

(sursa: Mediafax)