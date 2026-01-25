Buget Primăria Capitalei 2026. Ciprian Ciucu explică datoriile la STB și ANAF: „Este un buget de bazar”

Ciucu trage semnalul de alarmă: Bugetul Capitalei, la un pas de colaps din cauza datoriilor uriașe la STB și ANAF

Primarul general Ciprian Ciucu a dezvăluit duminică seara, la Antena 3, o situație financiară critică la Primăria Municipiului București (PMB). Cu un buget lunar rezidual de doar 5 milioane de lei după plățile esențiale, Capitala se confruntă cu datorii masive de 1,2 miliarde lei la STB și alte 1,5-1,6 miliarde lei către ANAF, provenite din contribuții neplătite pentru salarii.

Problema e structurală, explică Ciucu, deoarece bugetul Capitalei e decis de Parlament, nu de primar. „Nu am zis că un dezastru, am zis că situația este dezastruoasă. Dar ceea ce am zis este că București are o problemă structurală de buget. Cu alte cuvinte, bugetul Bucureștiului este decis de către parlament. Adică de către coaliție și nu de către primar. Primarul are efectiv mâinile legate, prin legea bugetului, să facă bugetul. După ce am plătit Termoenergetica, după ce am plătit salariile la STB, în momentul de față mai avem undeva la 5 milioane în buget. Pe luna ianuarie, Primăria Capitalei.”, a declarat acesta.

Buget de bazar: PMB primește doar 37% din fonduri, sectoarele 61%

Ciucu critică împărțirea inechitabilă a bugetului pe 2025: PMB – 37,25%, sectoare – 61,25%, Ilfov – 1,5%. „Sunt oameni care au mai mult 5 milioane de lei în conturi. Deci cauzele sunt structurale. Dar e ceva ce nu înțeleg. Este un buget de bazar. Și eu voi pleda în acest an, în acest moment, pentru o formulă bugetară echilibrată între Primăria Municipiului București și sectoare în raport cu competențele și responsabilitățile pe care le avem fiecare, care să fie predictibilă pe 10 ani de zile.”, a subliniat primarul.

Datoriile agravează criza: „Primăria are datorii la STB de 1,2 miliarde de lei. S-au acumulat între timp. Și nu greșesc dacă spunem că avem 1,5 sau 1,6 miliarde de lei datorii STB la ANAF. Și primăria trebuie să poată subvenția. A făcut un mecanism, un swap. A făcut și alte mecanisme prin care avem gaj trolebuze, autobuze, tramvaie. Și putem fi executați dacă nu plătim aceste datorii. Ce înseamnă aceste datorii? Înseamnă contribuțiile pentru salariați la ANAF. Pentru că s-au plătit salariile, dar nu s-au plătit contribuțiile. Pentru că nu aveau de unde. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că în fiecare lună Primăria Capitalei trebuie să plăcească o sumă importantă undeva spre 100 de milioane, dacă nu greșesc. În fiecare lună către ANAF.”, a detaliat Ciucu.

Reforme radicale promise: Desființare instituții, tarife STB mai scumpe și parcări plătite

Ciucu, succedându-l pe Nicușor Dan, refuză să blameze "greaua moștenire" și anunță reforme structurale majore, primele din 35 de ani. „Domnul Nicușor Dan a luat o situație proastă. Eu am luat la rândul meu o situație proastă. Nu dau vina pe Nicușor Dan, mare atenție. Hai să fim la momentul adevărului. E important pentru mine ca primar să nu dau vina pe greaua moștenire. Ci să spun adevărul așa cum a fost el. Fiind independent politic nu a fost ajutat pe parcurs decât de coaliția de guvernare din care și eu am făcut parte. Nici eu nu am fost ajutat ca primar de sector. Eu îmi voi asuma cele mai importante reforme structurale ale acestei primării de 35 de ani.”, a promis el.

Printre măsuri: creșterea prețurilor la abonamente STB, colectare taxe parcări, restructurări și desființarea a patru instituții ineficiente (Centrul pentru seniori, Centrul pentru tineret, Centrul cultural Lumina – absorbit de ARCUB, plus altele). „Nu mă plâng. Eu îmi voi asuma cele mai importante reforme structurale ale acestei primării de 35 de ani. Cele mai importante mi le voi asuma. Evident, nu voi avea nevoie decât de consiliul general ca să fie cu mine și să le voteze. Adică vor fi restructurări. E probabil să crească și prețul la abonamentele și biletele STB. O să-mi iau înjurături pe tema aceasta. Vom începe colectarea pe parcări. Vor fi restructurări. (...) Eu o să fac tot ce ține de mine și nu o să stau cu mâna întinsă la guvern.”, a anunțat Ciucu.

Primarul pune accent pe atragerea de fonduri proprii pentru proiecte esențiale: riscuri seismice, spitale noi, regenerare urbană.