Ciucu, atac la „echidistanța” președintelui: „Nu poți fi permanent neutru când țara e în criză”

„Asta este ceea ce am spus. (...) În fața Domnului Președinte Nicușor Dan, am reiterat același lucru. Deci dacă PSD va pica acest guvern, noi nu vom mai face parte dintr-o nouă coaliție cu PSD”, adăugând că „cei care fac majoritatea să dărâme un guvern sunt responsabili să-și asume majoritatea guvernamentală”.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan l-a provocat cu varianta unei guvernări fără Ilie Bolojan, Ciucu a precizat, la fel ca Dominic Fritz, că nu a fost cazul. Legat de consultări, liberalul spune

„Eu i-am subliniat domnului Nicușor Dan că... Eu înțeleg cartea echidistanței constituționale, dar între agresor și agresat – între cel care a respectat protocolul de guvernare și cel care l-a încălcat; între cel care a stat să încaseze și cel care a dat – sunt totuși diferențe din punct de vedere moral. Și această echidistanță poate fi înțeleasă până la un punct, o înțeleg foarte bine, dar la un moment dat nu poți fi permanent echidistant”, a spune Ciucu.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a desfășurat consultări, miercuri, la Cotroceni, cu liderii partidelor din fosta coaliție, PSD, PNL, UDMR și USR, în încercarea de a media criza politică surverită după de social-democrații au decis, luni, retragerea sprijinului față de premierul Ilie Bolojan.

