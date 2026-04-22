Ciprian Ciucu: In extremis am putea renegocia cu PSD. Noi n-am zis că nu mai facem deloc cu PSD

„Nu știu dacă suntem în acel punct de inflexiune în care să nu putem continua așa. Pentru că noi am spus, noi n-am zis, acum gândesc cu voce tare, noi n-am zis că nu mai facem deloc cu PSD. Am zis așa, dacă picați guvernul, uitați de noi. Dar dacă își revin, nu știu dacă schimbă peste noapte, și revine PSD-ul, nu vrem nici măcar scuze, dar vrem ca să ne renegociem protocolul”, a spus, la Digi24, Ciprian Ciucu.

El spune că protocolul trebuie renogociat pentru a fi incluse și termene.

„Adică noi am pus cine este responsabil să facă. N-am zis până când. Și miniștrii PSD au blocat foarte multe reforme”, a declarat el.

Liderul liberal vorbește de „un an întreg de atacuri și de stratageme” și că este „foarte greu să recâștigăm încrederea”.

„In extremis, și accentuez in extremis am putea renegocia un protocol de care să ne și ținem. Cu termene. Adică nu doar cu responsabilități cine ce face. Ca să ne asigurăm că nu sunt degeaba la guvernare, pentru că scopul nu este să stai la guvernare și la putere de dragul puterii. Nu este ăsta scopul. Scopul este să facem ceea ce este corect”.

Ciucu, întrebat dacă PSD a vorbit cu oameni din PNL: Da. Știm cu toții cine sunt

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că PSD a vorbit cu oameni din PNL: „Știm despre cine e vorba. (...) Vreau ca să dărâme Guvernul Bolojan”.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a fost întrebat miercuri seara la Digi 24 dacă știa că PSD a vorbit cu oameni din PNL înainte de retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan.

„Da”, a fost răspunsul liberalului, că „știm cu toții” despre cine este vorba, inclusiv liderul partidului Ilie Bolojan.

iprian Ciucu nu a vrut să dea nume, dar a spus că aceștia „vreau ca să dărâme Guvernul Bolojan”.

Întrebat dacă lucrează în continuare cu ei, Ciucu a spus: „Momentan ne concentrăm pe guvernare.

Unii poate sunt recuperabili, dar ce nu s-a înțeles este că noi trebuie să ne regăsim sufletul, să ne schimbăm. Dacă vom continua să facem politica la fel ca PSD și cum am făcut o perioadă bună de timp, lumea nu ne va mai vota”.

Liderul liberal a fost întrebat dacă a început „vânătoarea de voturi” în Parlament, iar răspunsul a fost Nu și a infirmat informațiile privind discuții cu AUR.

„Din punctul meu de vedere, AUR o să voteze conform propriei conștiințe. N-avem ce să le oferim. Ce să le dăm? Ca să ce?”.

„Cine dărâmă guvernul, dacă se consideră un om serios, sau dacă se consideră oameni serioși, sunt datori să pună un alt guvern. Îți face o majoritate să pici un guvern? Fă majoritatea să-ți asumi guvernarea”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Ciucu: Noi vom administra țara până în momentul în care acest guvern va fi picat printr-o moțiune

PNL va continua să administreze țara până la o eventuală cădere a Guvernului prin moțiune de cenzură, a declarat Ciprian Ciucu, care acuză PSD că și-a pierdut credibilitatea.

Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu, a declarat, miercuri, la Digi24, că liberalii își asumă guvernarea până în momentul în care actualul Executiv va cădea în Parlament.

„Noi vom administra țara până în momentul în care acest guvern va fi picat printr-o moțiune în Parlament. Deci până atunci ne asumăm”, a spus Ciucu.

Acesta a avertizat că, în cazul în care PSD va susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, PNL nu va mai putea avea încredere în social-democrați.

„Dar când va veni moțiunea, dacă PSD va pica acest guvern, noi nu mai avem cum să avem încredere în PSD. Încrederea se câștigă greu, se pierde foarte ușor. Iar PSD ne-a pierdut încrederea de foarte mult timp”, a afirmat Ciucu.

Ciucu a avertizat că „șantajul PSD” pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan ar afecta identitatea PNL.

„În momentul în care vom ceda șantajului PSD de a renunța la propriul nostru președinte ales pentru poziția de prim-ministru, noi vom deveni brelocul PSD. Și acest partid își va pierde credibilitatea, identitatea și sufletul. Și se va duce după PNȚCD. Pentru mine este important ca Partidul Național Liberal, care are oameni competenți și are și mulți oameni integri, să știți, să meargă mai departe chiar și din opoziție. Pentru a fi o alternativă la ceea ce se conturează astăzi în spațiul politic”, a mai spus Ciucu.

(sursa: Mediafax)