Clasa politică, în pragul colapsului: Ruptură totală între cetățeni și stat. 76% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită

"Sondajul de opinie realizat de CURS la nivel naţional, în luna ianuarie 2026, surprinde un climat social dominat de pesimism, neîncredere şi aşteptări economice negative. Rezultatele indică o continuitate a stării de nemulţumire publică de la finalul anului 2025, cu accent pe deteriorarea percepţiilor privind direcţia ţării, funcţionarea instituţiilor şi evoluţia nivelului de trai", au transmis reprezentanţii CURS.

AUR și Călin Georgescu, în preferințele românilor

Partidul AUR conduce detașat intențiile de vot pentru alegerile parlamentare cu 35%, urmat de PSD 23%, PNL 18% și USR 10%, relevă cel mai recent sondaj CURS, din ianuarie 2026. UDMR și SOS România au 5% fiecare.

În Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale în 2024, care au fost anulate fără probe, au încredere 36% dintre români, urmat de George Simion 32% și Nicușor Dan 31%, pe fondul unui pesimism generalizat în societatea românească.

76% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită.

Instituțiile fundamentale ale statului se prăbușesc

Armata, Biserica și Pompierii rămân instituțiile de încredere (61-80%) pentru români iar Poliţia şi UE depăşesc uşor pragul de 50% opinii pozitive.

Parlamentul şi Justiţia sunt respinse de 75% dintre respondenţi, Guvernul şi Curtea Constituţională de 73%, iar Preşedinţia de 67%.

"Aceste rezultate indică o ruptură între cetăţeni şi instituţiile asociate cu decizia politică şi actul de guvernare", arată realizatorii sondajului.

Top încredere politicieni

Politician Încredere Neîncredere Călin Georgescu 36% 60% George Simion 32% - Nicușor Dan 31% - Ciprian Ciucu 26% - Sorin Grindeanu 26% - Ilie Bolojan 23% - Diana Șoșoacă - 80%

Sondajul, realizat pe 1.067 adulți, între 14-23 ianuarie, surprinde o nemulțumire persistentă față de direcția României, instituții și nivelul de trai, cu o marjă de eroare ±3%.