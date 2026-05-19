6 zodii își vor rezolva problemele de familie, până pe 13 iunie 2026

Venus intră în Rac, iar acest lucru sugerează că următoarele săptămâni sunt dedicate vieții noastre de acasă. În această perioadă prețuim în mod special sugarii și bătrânii. Marte intră în Taur în aceeași zi, punând accentul pe protejarea celor dragi și pe căutarea și menținerea securității.

În acest moment, oamenii sunt mai puțin înclinați să fie sociabili în afara cercurilor familiale. Întrucât Venus guvernează Taurul, planeta iubirii are avantajul în această perioadă.

1. Rac

Venus le permite copiilor Lunii să fie fabulos de fermecători în timpul perioadei sale de trei săptămâni în semnul tău. Acesta este momentul să stabilești întâlniri importante care îți pot influența afacerea sau relațiile.

Având în vedere că aceasta este o perioadă în care accentuezi semnul tău, fii atent la o înclinație de a te implica în slăbiciunile tale obișnuite, fie că este vorba de stare de spirit proastă sau de codependență. În timp ce acest tranzit accentuează întreaga ta ființă, încearcă să te concentrezi pe aspectele pozitive.

2. Berbec

Tranzitul lui Marte te-a concentrat pe găsirea siguranței, în timp ce Venus este dedicată casei și vieții de familie. Berbecii se pot aștepta să ofere și să primească mai multă atenție iubitoare din partea celor apropiați inimilor lor.

Totuși, este probabil să existe stres și tensiune în această perioadă, de obicei din cauza unor fleacuri. Asta nu înseamnă că problemele mai mari nu sunt posibile, rețineți. Doar că pasta de dinți lăsată fără capac este mai supărătoare. Rețineți, totuși, că conflictele cu alte relații pot fi alinate în timpul acestui tranzit.

3. Balanță

Pentru oamenii din naștere amabili, problemele legate de carieră primesc energie pozitivă și atenție în această perioadă. Balanța primește puțină efervescență, așa cum o numesc copiii din Generația Alfa. Farmecul și atractivitatea te ajută să atingi orice obiective pe care le ai după 18 mai.

Șefii sunt mai personalizabili în această perioadă. Totuși, rețineți că Balanța este în cuadratură cu Racul, așa că este probabil să existe o oarecare ambivalență în timpul acestui tranzit, cel puțin. Aceasta este o fereastră de doar trei săptămâni, așa că folosiți acest timp cu înțelepciune!

4. Capricorn

Caprele se simt puțin mai amoroase față de partenerii lor conjugali sau interesele romantice în timpul acestui tranzit. Căutați să vă conectați mai profund cu persoana voastră chiar acum. Cu Marte mișcându-se prin Taur, următoarele săptămâni sunt coapte pentru o escapadă pasională cu persoana iubită.

Interacțiunile cu publicul experimentează, de asemenea, un magnetism amplificat. Dacă trebuie să prezentați o imagine abordabilă și diplomatică, acest tranzit este o binecuvântare! Ești deosebit de fermecător în această perioadă.

5. Scorpion

Scorpionii cu minte cosmică pot crea dialoguri mai blânde din 18 mai până în primele zece zile ale lunii iunie. Acesta este, de asemenea, un moment excelent pentru a călători în ținuturi îndepărtate și a vă bucura de o perioadă de relaxare.

Dacă sunteți interesați de învățământul superior, acesta este un moment excelent pentru a încerca un curs de nivel universitar. Trinul lui Venus cu semnul vostru le conferă, de asemenea, Scorpionilor un farmec și o ușurință sporite, făcându-i chiar și pe cei mai distanți dintre noi puțin mai abordabili.

6. Pești

Peștii se bucură de o explozie creativă în timpul acestui tranzit Venus, în special scriitorii din orice mediu. Interacțiunea cu copiii este grozavă și, bineînțeles, la fel este și timpul petrecut cu partenerii romantici în timp ce planeta iubirii este în Rac.

Planifică acea dată între 18 mai și 13 iunie. Similar Scorpionului, Peștii primesc un trigon fde la Venus în timpul acestui tranzit, ceea ce face ca viața ta amoroasă și preocupările tale creative să fie atât semnificative, cât și fără efort. Ești mai deschis la întâlnirile sociale decât de obicei, potrivit yourtango.com.