Crin Antonescu, atac la adresa lui Bolojan: Politica internă nu se poate reduce doar la tema deficitului

„Nu sunt de acord cu modul în care Bolojan percepe această funcție și responsabilitățile lui. Domnia sa pare a nu asuma niciun fel de răspundere privitoare la politica externă, pornind de la ideea că dânsul e cu deficitul și doamna Toiu și Nicușor sunt cu chestia asta care pare să țină loc de politică externă”, afirmă Crin Antonescu.

El îi cere premierului „să comunice despre mai multe lucruri”.

„Dacă tot e un om care comunică, să comunice despre mai multe lucruri. Nici politica internă a României nu se poate reduce la tema deficitului. Un prim-ministru mai are și altceva, nu doar problema a câți bani costă salariile profesorilor. Are și problema educației, a societății. Bolojan nu pare interesat de chestiunile astea, joacă doar cartea cu deficitul”, a adăugat fostul lider liberal.

(sursa: Mediafax)