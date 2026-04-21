Crin Antonescu anunță marea alianță PNL-USR-UDMR: E singura cale!

„Dacă această linie votată astăzi în PNL, la cererea lui Ilie Bolojan, se va impune, ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS”, a declarat Antonescu.

Fostul lider liberal a apreciat, în cadrul emisiunii „Ai aflat” cu Ionuț Cristache, că o astfel de formulă ar putea conduce la o consolidare a influenței USR în cadrul executivului.

„Vom avea un guvern aproape monocolor USR. Pentru că domnul Bolojan, în evaluarea mea, a acționat ca un lider al USR-ului chiar din fruntea Guvernului și a PNL”, a spus acesta.

Antonescu a adăugat că redistribuirea portofoliilor ar putea reflecta această dinamică politică.

„Ministerele PSD vor fi preluate tot de oameni din USR sau de oameni din aceeași zonă politică”, a afirmat fostul lider liberal.

În același context, el a comentat posibilele reacții politice generate de colaborări parlamentare diferite.

„Dacă PSD-ul ar trece o moțiune de cenzură votată și de AUR, ar exista reacții puternice. Dacă însă guvernarea ar continua cu susținere similară, percepția publică ar putea fi diferită”, a declarat Antonescu.

Fostul lider al PNL a susținut, totodată, că actuala configurație politică reflectă o distribuție particulară a puterii executive.

„Astăzi țara este condusă la nivel guvernamental de USR”, a spus acesta.

Antonescu a explicat că această situație ar fi rezultatul deciziilor politice luate în perioada formării guvernului.

„Am ajuns aici pentru că, de exemplu, PSD nu a revendicat funcția de prim-ministru în momentul formării guvernului și a acceptat această formulă”, a conchis Antonescu.

Crin Antonescu atacă USR: „Ce tupeu să ai să vorbești de securiști? Sunt părinții voștri! ”

Crin Antonescu a reluat criticile la adresa noii clase politice.

In cadrul emisiunii „Ai aflat” cu Ionuț Cristache, fostul lider liberal a folosit metaforă deja sugestivă pentru a descrie scena politică actuală.

„Ai intrat, ai aprins lumina, erau șobolani. Eu sunt de acord că e cămara plină de șobolani”, a declarat acesta.

Antonescu a subliniat că responsabilitatea nu aparține exclusiv partidelor tradiționale, sugerând că și noii actori politici fac parte din aceeași realitate.

„Nu cred că sunt numai de la PSD. Cred că sunt destui de la USR. Asta este ce s-a întâmplat mereu”, a spus fostul lider liberal.

În continuare, el a pus sub semnul întrebării legitimitatea discursului despre „securiști”, frecvent invocat în spațiul public de reprezentanți ai noii generații politice.

„Ce tupeu să ai tu, USR-ist, să vorbești de securiști? Care securiști? Securiștii de ieri? Ăia comuniști?”, a afirmat Antonescu.

Fostul lider liberal a susținut că legăturile cu vechile structuri nu sunt neapărat externe, ci țin chiar de mediile din care provin unii dintre cei care formulează aceste acuzații.

„Păi sunt părinții voștri, măi. Nu ai lui Dominic Fritz, că, mă rog, mă gândesc că în Germania nu erau. Sunt părinții voștri, fizic, la propriu”, a adăugat acesta.

În același registru, Antonescu a sugerat existența unor influențe persistente și în prezent asupra noii clase politice.

„Securiștii de azi, păi ei sunt cei care v-au creat și care v-au promovat”, a mai declarat fostul lider liberal.

(sursa: Mediafax)