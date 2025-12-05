Guvernul reacționează după criza apei din Prahova. Bolojan: „Realimentarea cu apă din judeţul Prahova începe din această seară, dar treptat”

Situația critică din Prahova, unde mii de oameni au rămas fără apă, a determinat autoritățile centrale să intervină de urgență. Oficialii au fost întrebați inclusiv la Viena despre responsabilitatea pentru această criză care afectează zeci de kilometri de rețea și pune presiune pe comunitățile locale.

Ilie Bolojan a anunțat că prioritatea imediată este restabilirea alimentării cu apă, chiar dacă nu există garanții că aceasta este potabilă. „Am fost întrebat și la Viena cine sunt responsabilii. Principală urgență este să reluăm cât mai repede posibil alimentarea cu apă. Din această seară, alimentarea cu apă va începe să fie reluată. Nu se va vedea dintr-odată la toate locuinţele, realimentarea se va face treptat. În ședința de Guvern am mandatat DSP, Ministerul Mediului, MAI, IGSU să voteze pentru această reluare, să susțină autoritățile din Prahova pentru ca oamenii să aibă acces la apă. Nu există garanţia că această apă este potabilă, dar au acces la apă pentru spălat, la toalete”, a declarat Ilie Bolojan.

Criza scoate la iveală deficiențe majore de organizare și comunicare, premierul subliniind că intervenția întârziată nu poate fi justificată printr-un fenomen natural. El a atras atenția că decizii greșite și lipsa unor proceduri clare au dus la situația în care populația s-a trezit peste noapte fără apă. „Atunci când vine un fenomen natural pe care nu-l poți controla, este o situație. dar când atunci din decizii care nu sunt pregătite corect, din vina unor responsabili, trebuie să luăm două măsuri. Să clarificăm toate procedurile ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. La Prahova este o situație aparte. Au mai mulți operatori decât în celelalte județe, pe lângă Adminstraţia Bazinală care livrează apă, au o societate care nu se regăsește în niciun alt județ, care tratează această apă. Au doi operatori. Lucrările de acest tip se fac peste tot, dar atunci când se fac, oamenii sunt anunțați din timp, se fac rezerve suplimentare. Oamenii nu se trezesc seara că nu mai au apă sau că nu mai este apă industrială”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan a completat acuzațiile, punând sub semnul întrebării competența instituțiilor responsabile de administrarea apelor la nivel național. „În afara de fuga de răspundere, fără să mă apuc să dau niște note, cei care au decis să ia aceste măsuri, comunicându-le terților că nu sunt riscuri, înseamnă că există o problemă de competență la Apele Române”, a mai spus Bolojan.