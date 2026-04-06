Președinția liniștește spiritele: România nu are probleme cu carburanții, în ciuda închiderii Strâmtorii Ormuz

Criza combustibililor România 2026: Președinția confirmă aprovizionare stabilă

Criza combustibililor zguduie Europa, dar România rămâne stabilă. Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 6 aprilie 2026, o întâlnire de urgență la Palatul Cotroceni cu premierul Ilie Bolojan, miniștrii Energiei și Transporturilor, plus giganții petrolieri OMV Petrom și Rompetrol. Subiectul fierbinte: aprovizionarea cu țiței și combustibili, în contextul blocajului Strâmtorii Ormuz, care amenință lanțurile globale de aprovizionare.

Reasigurări oficiale: Nicio dificultate de aprovizionare în România

Administrația Prezidențială a transmis un mesaj clar și liniștitor. „În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale.” Întâlnirea, care a durat o oră și jumătate, s-a încheiat cu concluzia că nu există riscuri imediate de raționalizare, spre deosebire de temerile de la Bruxelles.

Surse oficiale citate de Antena 3 CNN au detaliat: „Oficialii OMV și Ilie Bolojan i-au prezentat o informare Președintelui legată de situația actuală și au subliniat că pentru moment nu există risc de raționalizare - ⁠aprovizionarea se face în condiții de conflict în Orient, dar Romania nu este afectată grav în ceea ce priveste aprovizionarea, care se face încă în parametri optimi.”

Mecanism de criză: Comunicare continuă pentru monitorizare

Ca răspuns la volatilitatea globală provocată de închiderea Strâmtorii Ormuz – rută vitală prin care trece 20% din petrolul mondial –, liderii au agreat un plan proactiv.

„Totuși, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, Președintele, Guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă.”

Acesta va permite „monitorizarea atentă a situației și adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție”, se arată în comunicatul oficial.

Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Transporturilor și Infrastructurii Ciprian Șerban, alături de reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol, au analizat scenarii detaliate. „Întâlnire cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și reprezentanții companiilor din industria petrolieră Petrom și Rompetrol, pe tema aprovizionării României cu țiței și combustibili”, confirmă programul public al Președinției.

Îngrijorări la Bruxelles, stabilitate la București

Europa se confruntă cu spectrele unei crize majore a carburanților, oficialii UE avertizând asupra posibilei raționalizări. România, însă, stă mai bine datorită mixului echilibrat: producție internă de 2,8 milioane tone țiței anual și importuri de circa 9 milioane tone. Consumul total se ridică la 9 milioane tone pe an, cu motorina dominând la 5,9 milioane tone (benzina – 2 milioane tone).

Săptămâna trecută, Guvernul a intervenit prin Ordonanța de Urgență care reduce acciza la motorină cu 30 de bani, măsură ce intră în vigoare marți. Se introduce și o contribuție de solidaritate în sectorul petrolier, deși prețurile carburanților continuă să urce ușor. Aceste demersuri vin în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, unde blocada Ormuzului – anunțată recent – perturbă exporturile din Golf, afectând prețurile Brent la nivel global.

Implicații practice pentru români: Ce înseamnă asta pentru pompă?

Pentru șoferii din București și restul țării, vestea e bună pe termen scurt. Aprovizionarea rămâne optimă, fără cozi la benzinării sau limite de cumpărături. Totuși, experții avertizează că prețurile internaționale, influențate de Ormuz, ar putea presa în săptămânile viitoare. România beneficiază de diversificarea surselor – inclusiv din Azerbaidjan și Kazahstan –, plus stocuri strategice suficiente pentru 90 de zile.

Președinția subliniază coordonarea cu UE, dar accentuează independența energetică. „România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare”, reafirmă comunicatul. În timp ce Bruxellesul pregătește scenarii de urgență, Bucureștiul pariază pe vigilență și dialog public-privat.

Mediafax