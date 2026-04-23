Augustin Zegrean explică: PSD nu poate cere CCR aviz despre guvernul Bolojan

Criza guvernamentală din România: Zegrean avertizează că PSD nu poate cere sfatul CCR și prezice sesizare de la Nicușor Dan

Fostul președinte al Curții Constituționale (CCR), Augustin Zegrean, a tras un semnal de alarmă într-o intervenție explozivă la Antena 3 CNN. El a lămurit poziția PSD în fața crizei provocate de plecarea miniștrilor social-democrați din guvernul condus de Ilie Bolojan. Declarațiile vin într-un moment tensionat al politicii românești, după consultările de la Cotroceni care s-au încheiat fără o soluție clară.

PSD blocat: Nu poate cere punct de vedere scris CCR despre supraviețuirea guvernului Bolojan

Augustin Zegrean a fost categoric: PSD nu are dreptul să solicite Curții Constituționale un aviz oficial privind durata în care premierul Ilie Bolojan poate rămâne în funcție după demisia miniștrilor săi. „Dacă nu se întâmplă nimic legal, cu moțiunea de cenzură, în 45 de zile, așteptați-vă ca Nicușor Dan să facă atunci o sesizare la CCR pentru conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern”, a afirmat Zegrean.

El a subliniat că instituția nu oferă consultanță juridică. „CCR nu poate să dea consultanță juridică nimănui și în nicio împrejurare. Cheia nu e la CCR, e la Parlament. Într-o lume normală, acolo este soluția, prin moțiune de cenzură”, a explicat fostul șef al Curții. Această poziție pune presiune pe actorii politici să acționeze rapid, evitând blocajele instituționale.

Soluție constituțională: Premierul poate înlocui miniștrii PSD fără acordul Parlamentului

Zegrean a propus o variantă practică pentru a menține guvernul în limitele legale. Premierul ar putea numi rapid înlocuitori pentru cei șapte miniștri demisionari. „Să numească alți șapte miniștri în locul celor care pleacă. Dacă se pot înțelege, să îi pună tot de la PSD, să găsească șapte PSD-iști și nu trebuie să meargă să ceară aprobarea Parlamentului. Președintele îi poate numi”, a spus Zegrean.

Această manevră ar evita nevoia de vot parlamentar, permițând continuitatea executivului. Expertul a insistat pe responsabilitatea comună: „Parlamentul are obligația să rezolve, și Guvernul la fel, să nu se mârâie unii cu alții. În 45 de zile date de Constituție celor două instituții trebuie să rezolve problema”. Dacă blocajul persistă, președintele Nicușor Dan ar putea interveni cu o sesizare la CCR. „Dacă nu se întâmplă nimic legal, cu moțiune de cenzură, în 45 de zile, așteptați-vă ca Nicușor Dan să facă atunci o sesizare la CCR pentru conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern”, a repetat el. „CCR nu se poate pronunța din oficiu în nicio situație”.

Consultări la Cotroceni: PSD evită moțiunea de cenzură, dar pregătește sesizare CCR

Consultările de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției s-au încheiat miercuri cu un apel la dezescaladare, dar fără rezoluție concretă. Surse din delegația PSD au dezvăluit că social-democrații văd moțiunea de cenzură ca ultimă opțiune, nu ca primă alegere. Ei nu doresc să dărâme guvernul prin Parlament acum.

În schimb, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avansat ideea unei sesizări imediate la CCR după demisia miniștrilor. PSD ar cere clarificări dacă guvernul mai are legitimitate odată ce partidul majoritar din coaliție și-a retras sprijinul. Este guvernul căzut automat la schimbarea culorii politice a majorității?

Ce spune Constituția: Cine poate sesiza CCR în conflicte juridice

Potrivit articolului 146 litera e) din Constituția României, CCR „soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii”. Această prevedere exclude PSD ca entitate directă capabilă să inițieze o astfel de procedură, confirmând analiza lui Zegrean.