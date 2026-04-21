„Luați barda!” – Revoltă în PNL după ruptura cu PSD. Bolojan, sub presiune

Criză în PNL: 45 de zile decisive pentru guvernare fără majoritate. Tensiuni interne și apeluri la reforme radicale

Liderii PNL discută strategia pentru o perioadă critică de 45 de zile în care partidul ar urma să guverneze fără majoritate parlamentară. Mesajele din interiorul formațiunii arată o combinație de presiune, incertitudine și apeluri la reforme rapide, în timp ce relația cu PSD și direcția politică a partidului provoacă diviziuni.

PNL, în fața unui test major: guvernare fără majoritate

Partidul Național Liberal traversează unul dintre cele mai tensionate momente politice recente, după ce PSD și-a retras sprijinul politic, lăsând guvernul condus de Ilie Bolojan fără majoritate parlamentară. În acest context, liderii liberali analizează posibilitatea funcționării cu miniștri interimari pentru o perioadă de până la 45 de zile.

Surse din partid indică faptul că există un consens temporar: PNL trebuie să rămână la guvernare în acest interval, considerat o „fereastră de oportunitate” pentru reforme și repoziționare politică.

Emil Boc și apelul la reforme: „Luați barda! Tăiați!”

Primarul Clujului, Emil Boc, a transmis un mesaj ferm colegilor de partid, insistând că perioada următoare nu trebuie irosită: „avem timp de 45 de zile o oportunitate să facem reforme și nu trebuie să o ratăm”.

Mesajul său a fost completat de primarul din Reșița, Ioan Popa, care a îndemnat la măsuri radicale: „Luați barda! Tăiați, faceți reforme”.

Tonul intervențiilor arată presiunea internă pentru acțiuni rapide și decizii curajoase în plan economic și administrativ.

Diviziuni în partid: reconciliere cu PSD sau ruptură definitivă?

În timp ce o parte dintre liderii PNL resping categoric o colaborare cu PSD, alții cer reluarea negocierilor pentru stabilitate guvernamentală, potrivit unor surse stiri pe surse.

Gigel Știrbu a avut una dintre cele mai dure poziții: „Daca există cineva în sală care îmi aduce argumente că de fiecare dată când PSD a făcut o alianță cu un partid și acea formațiune a ajuns bine, eu plec acasă! Niciodată nu s-a întamplat asta. Cu PSD niciodată nu poți să stai la masă și să faci un proiect”.

În contrast, Hubert Thuma a pledat pentru dialog și maturitate politică:

„Trebuie să fim suficient de maturi să înţelegem că acest guvern trebuie să funcţioneze”.

Întrebat direct despre o reconciliere, acesta a răspuns clar: „da”.

Presiuni asupra lui Ilie Bolojan: relația cu președintele și izolarea politică

În cadrul ședinței, Ilie Bolojan a fost supus unor critici interne, inclusiv privind relația cu președintele României și direcția politică a partidului.

Hubert Thuma a ridicat întrebări sensibile:

„80% dintre români spun că mergem într-o direcţie greşită. Vă susţinem dar suntem îngrijorați. Care e relaţia dumneavostră cu președintele României?”

Acesta a avertizat și asupra riscului de izolare politică, comparând situația actuală cu perioade dificile din trecutul partidului.

Predoiu: „Avem în față numai incertitudini”

Vicepremierul Cătălin Predoiu a sintetizat atmosfera din partid într-un mesaj marcat de prudență:

„Avem în acest moment o singură certitudine: voința politică și decizia de a susține președintele partidului până la capăt”.

El a continuat:

„Dincolo de această certitudine, avem în față numai incertitudini”.

Predoiu a subliniat că situația actuală este imprevizibilă și că efectele deciziei PSD sunt greu de anticipat:

„Nimeni nu ne poate prezice care sunt consecințele cutremurului produs ieri”.

Bolojan atacă PSD: „Vor să fie jupâni pe buget”

În intervenția sa, Ilie Bolojan a criticat dur PSD, explicând motivele ruperii coaliției:

„PSD este supărat pentru că stă prost în sondaje. Nu au reușit să-și bage candidatul (...) în turul doi la prezidențiale și acum baronii pierd puterea asupra actului de guvernare și asupra bugetului”.

Premierul a adăugat: „E greu să fii credibil dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri - există la unii oameni din PSD un mental de “noi suntem un partid de 45%”, ca pe vremea lui Dragnea. Dar PSD nu mai are aceste procente. Acest mental “că noua ni se cuvine” nu mai merge. De ce fac ceea ce fac: vor să meargă în Opoziție sau, dacă vor să guverneze, înseamnă că au nevoie de un PNL care să fie o anexă sau care să fie arondat PSD. Am aprins lumina în încăpere, am pus reflectoarele. Le-am zis: până nu vă faceți ordine, nu vă trec bugetele. Și asta evident că a deranjat".

Dispute despre direcția PNL: relația cu USR și partidele extremiste

În interiorul partidului există divergențe și privind colaborarea cu alte formațiuni. Emil Boc a avertizat: „PNL nu trebuie să fie căţeluşul de companie al USR".

„Noi vrem electoratul USR, nu vrem ideologic USR. Din nefericire, USR nu are capacitatea să dea tonul unei guvernări în ţară sau în comunități locale. Trebuie să fie o colaborare parlamentară cu ei, dar fiecare cu electoratul propriu. PNL să nu fie cățelușul de companie al USR", a mai spus primarul de la Cluj-Napoca.

Acesta a subliniat că în următoarele 45 de zile PNL trebuie "să demonstreze ce poate face".

În același timp, Nicoleta Pauliuc a propus o rezoluție fermă:

„Domnule presedinte, aţi zis că România poate funcţiona cu un Guvern minoritar. Aţi început negocierile pentru formarea unei majorităţi? Aţi început discuțiile cu SOS, AUR, POT? Suntem un for statutar şi aceste decizii trebuie luate în cadrul BPN. Dacă răspunsul este nu, daca decideţi să faceţi negocieri, trebuie să luam decizia în BPN. În ultimii 5 ani am construit faţă de AUR o imagine corectă: că e rusofil, că nu ne aşezăm la masă cu ei, că trebuie să-i scoatem în afara legii. Dacă începem negocieri cu ei, este o problemă de imagine și doctrinară. Ce le oferim celor de la AUR? Companii, funcţii? Trebuie să știm. Vă propun să votăm: în temeiul statutului să adoptăm că nu susținem discuții și negocieri cu SOS, POT, AUR, nici direct, nici indirect. Dacă asta se va întâmpla, trebuie să supunem în prealabil votului BPN. Asta protejează și PNL, și pe președintele Nicuşor Dan. Vă depun acest proiect de rezoluție și vă rog să supuneți la vot”.

Această poziție reflectă preocuparea pentru imaginea partidului și menținerea unei linii politice clare.

Ciprian Ciucu: acuzații de „conspirație” în interiorul partidului

Tensiunile interne au escaladat, iar Ciprian Ciucu a lansat acuzații directe:

„Văd declaraţii de susţinere de faţadă. Deşi ştim că au conspirat împotriva preşedintelui partidului nostru. Toate strategiile s-au lovit de zidul încrederii pe care Ilie Bolojan o are in societatea noastră. A ieşit lumea în stradă pentru un liberal. Dacă ne trădăm propriul preşedinte şi propriul electorat, oamenii ne vor ţine minte. De decizia pe care o luăm astăzi, dacă rămânem un partid unit sau nu, dacă mergem într-o zonă în care să fim umiliţi, depinde dacă vom fi ultima generaţie de liberali”.

45 de zile decisive pentru viitorul PNL

Perioada următoare este considerată crucială pentru viitorul partidului și al guvernării. Liderii PNL trebuie să decidă rapid dacă merg pe varianta unui guvern minoritar, negociază cu PSD sau își asumă un nou model politic, potrivit unor surse Antena 3 CNN.