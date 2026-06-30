Suspendarea și demiterea președintelui României, explicate pas cu pas. Ce s-a modificat față de mandatele lui Traian Băsescu

Ce se întâmplă dacă un președinte este suspendat. Procedura completă și schimbarea care poate decide referendumul

Procedura de suspendare și demitere a președintelui României este reglementată strict de Constituție și de Legea referendumului. Față de momentele în care Traian Băsescu a fost suspendat în 2007 și 2012, regulile privind referendumul au fost modificate, schimbând condițiile în care un șef al statului poate fi înlăturat definitiv din funcție.

În contextul în care opoziția, reprezentată de AUR, a anunțat că va iniția procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan, tema revine în centrul dezbaterii publice. Liderul AUR, George Simion, susține că îl „somează” pe șeful statului să desemneze un prim-ministru în această săptămână, invocând obligațiile constituționale, potrivit Mediafax.

Deși suspendarea și demiterea sunt două etape distincte, ele sunt strâns legate. Prima aparține Parlamentului, iar cea de-a doua este decisă exclusiv prin referendum național.

Prima etapă: Cum poate suspenda Parlamentul președintele României

Articolul 95 din Constituția României stabilește procedura prin care un președinte poate fi suspendat din funcție în cazul în care este acuzat de încălcarea gravă a Constituției.

Constituția prevede:

„(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.”

În practică, procedura presupune mai multe etape obligatorii.

Mai întâi, propunerea trebuie inițiată de cel puțin o treime dintre parlamentari. În actuala configurație parlamentară, acest lucru înseamnă aproximativ 155 de deputați și senatori.

Documentul este transmis imediat președintelui României și, în paralel, Curții Constituționale, care emite un aviz consultativ. Parlamentul este obligat să solicite opinia CCR, însă nu este obligat să o urmeze.

Înainte de votul final, șeful statului are dreptul să se prezinte în Parlament și să ofere explicații cu privire la acuzațiile formulate.

Ulterior, Camera Deputaților și Senatul votează în ședință comună suspendarea. Pentru adoptarea acesteia este necesară majoritatea parlamentarilor, adică cel puțin 233 de voturi.

Dacă această majoritate este întrunită, președintele este suspendat din funcție, iar atribuțiile sale sunt preluate temporar de președintele Senatului, care devine președinte interimar.

În același timp, Guvernul este obligat să organizeze, în cel mult 30 de zile, referendumul pentru demiterea președintelui.

A doua etapă: Referendumul de demitere

Suspendarea nu înseamnă automat și încetarea mandatului prezidențial.

Decizia finală aparține cetățenilor, care sunt chemați la urne pentru a răspunde la întrebarea:

„Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?”

Potrivit Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, modificată prin Legea nr. 131/2012, articolul 10 stabilește:

„Demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă, în urma desfăşurării referendumului, propunerea a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.”

Totuși, această prevedere trebuie interpretată împreună cu Decizia nr. 731/2012 a Curții Constituționale.

CCR a stabilit că referendumul este constituțional numai dacă este respectată condiția participării la vot a cel puțin jumătate plus unu dintre persoanele înscrise pe listele electorale permanente.

Ce înseamnă în practică actualele reguli

Raportându-ne la aproximativ 17,9 milioane de alegători înscriși pe listele electorale permanente la ultimele alegeri, referendumul poate fi validat doar dacă participă peste 9 milioane de alegători.

Dacă această condiție este îndeplinită, rezultatul este decis prin majoritatea voturilor valabil exprimate.

Într-un scenariu în care la urne se prezintă aproximativ 9 milioane de alegători, ar fi nevoie de peste 4,5 milioane de voturi „DA” pentru ca președintele să fie demis.

Actualul președinte al României, Nicușor Dan, a fost ales în urma scrutinului din 18 mai 2025 cu aproximativ 6,1 milioane de voturi.

Cazul Traian Băsescu: două suspendări, niciun mandat întrerupt

Traian Băsescu rămâne singurul președinte al României suspendat de două ori de Parlament.

Prima suspendare a avut loc la 19 aprilie 2007, iar referendumul pentru demitere s-a desfășurat pe 19 mai 2007.

În perioada suspendării, funcția de președinte interimar a fost exercitată de Nicolae Văcăroiu.

La referendum, prezența la urne a fost de 44,45%, iar alegătorii au respins categoric demiterea. Aproximativ 74,48% dintre participanți au votat împotriva demiterii, în timp ce doar 24,74% au susținut înlăturarea lui Traian Băsescu din funcție.

Referendumul din 2012 și intervenția Curții Constituționale

A doua suspendare a avut loc la 6 iulie 2012, în perioada guvernării USL.

În timpul suspendării, Crin Antonescu a exercitat funcția de președinte interimar, iar referendumul s-a desfășurat la 29 iulie 2012.

Prezența la urne a fost de 46,24%, iar 87,52% dintre alegătorii care au votat s-au pronunțat pentru demiterea lui Traian Băsescu.

Cu toate acestea, Curtea Constituțională a invalidat referendumul, apreciind că nu a fost îndeplinit pragul legal de participare de 50% plus unu dintre alegătorii înscriși pe listele electorale permanente.

În consecință, Traian Băsescu și-a reluat mandatul de președinte al României.

Suspendarea și demiterea sunt proceduri distincte

Actuala legislație păstrează procedura constituțională privind suspendarea de către Parlament, însă referendumul rămâne etapa decisivă pentru încetarea mandatului prezidențial.

Astfel, chiar dacă Parlamentul votează suspendarea șefului statului, acesta poate fi demis doar dacă referendumul este validat prin îndeplinirea cvorumului de participare și dacă majoritatea voturilor valabil exprimate sunt în favoarea demiterii. În lipsa acestor condiții, președintele suspendat își reia mandatul după încheierea procedurii referendumului.