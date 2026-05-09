Daniel Băluţă reclamă existenţa unei maşini uriaşe de propagandă, care "pompează ură"

Potrivit acestuia, cei care nu susţin guvernul interimar, intră în "shadow ban" pe reţelele sociale, având vizibilitate restricţionată.



"O maşină uriaşă de propagandă, care în acest moment acţionează realmente necontrolat, reducând în mod exponenţial accesul la mijloacele normale de comunicare, s-a pus în mişcare. Nu este normal ceea ce se întâmplă astăzi. Citeam zilele trecute un site de ştiri extrem de respectat căruia într-un interval de câteva zile, datorită faptului că şi-a permis să vorbească despre liderul suprem, despre comandantul iubit al României, despre omul providenţial, i-au scăzut vizitatorii de zece ori. De la un milion de accesări unice avem doar 100.000. Îmi aminteşte de un tip de cenzură uriaş", a spus Băluţă, prezent, sâmbătă, la evenimentul organizat de PES activists România cu ocazia Zilei Europei.



El a susţinut că oricine se referă în mod negativ la PNL sau USR ajunge să fie sancţionat, fiind permise doar relatări de tipul celor din ziarul "Scânteia". De asemenea, pe "canalele de propagandă", PSD este "tocat în continuu", a adăugat edilul.



"Este un lucru care trebuie să înceteze, pentru că putem să facem toate lucrurile pe care le-am făcut. Putem face mai mult. Dar atâta timp cât manipularea, influenţarea percepţiilor atinge o astfel de cotă, lucrurile nu au cum să meargă bine. Lucrurile nu au cum să meargă bine când un om se prinde cu lanţurile de scaun şi spune 'Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau'. L-am comparat cu Alexandru Lăpuşneanu. L-am comparat cu alt lider al României, un comandant suprem, care şi-a dorit să controleze absolut tot, de la informaţie, la activitate economică", a mai precizat Băluţă.



Social-democratul a subliniat că moţiunea de cenzură a fost iniţiată din cauza "lipsei de dialog", a mecanismului "despotic" de conducere, dar şi a scăderii nivelului de trai.



"Ura în societate a atins cote paroxistice, iar în fiecare zi acest aparat de propagandă pompează ură. Am ajuns în situaţia în care nu ne mai putem folosi de mijloacele de social media. Cel puţin, ca exemplu personal, am trecut la versiunile clasice de dialog. Am trecut la mijloace clasice de comunicare, pentru că dacă nu eşti cu Bolojan, e normal să fii în shadow ban, nu contează că eşti pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram. Nu trebuie să exişti. Dacă lauzi, e minunat", a precizat Băluţă.



El a adăugat că, în momente precum Ziua Europei, trebuie marcate reuşitele, conştientizând în acelaşi timp lucrurile care puteai fi făcute mai bine. De asemenea, a avertizat asupra pericolelor pe care le reprezintă "derapajele" de la libertatea de exprimare.



"Trebuie să fim foarte atenţi, pentru că astăzi, din punct de vedere al abordării, din punct de vedere comunicaţional, oameni ca cei care asigură un interimat la Guvernul României sunt extrem de toxici şi de periculoşi pentru societatea noastră. Ceea ce se întâmplă astăzi seamănă foarte mult cu ceea ce am trăit înainte de 1989. Este un derapaj, realmente, al libertăţii de exprimare. Mă bucur foarte mult că am acţionat în consecinţă. Sunt convins că avem răbdarea, tenacitatea şi determinarea necesară să depăşim această situaţie delicată în care ne aflăm", a precizat liderul PSD.

AGERPRES