Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a depus dosarul de candidatură

Daniel Băluță a spus că pentru el este un moment important sâmbătă, când își depune candidatura pentru Primăria Capitalei.

El le-a mulțumit tuturor bucureștenilor care i-au dat încrederea și au semnat pentru candidatura sa, dar și celor care nu au semnat pentru candidatura sa.

„Lucrurile pe care le-am ascultat, lucrurile pe care le-am văzut în dialogul cu ei, sunt convins că mă vor ajuta foarte mult în continuare. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei, vreau să le mulțumesc voluntarilor pentru efortul deosebit pe care l-am făcut în această perioadă. Sunt încrezător datorită acestei energii deosebite pe care o simt. Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate. Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraș și ceea ce înseamnă rezultatele. Pentru că suma comunităților de care ne-am ocupat pentru a avea o viață mai bună, investițiile pe care le-am făcut în infrastructură, investițiile pe care le-am făcut în spitale, școlile, liceele, grădinițele, stația de pompieri, unitățile de primiri urgențe, toate acestea sunt realități, nu sunt doar cuvinte”, a spus Băluță, la depunerea candidaturii.

Candidatul PSD a mai spus că este convins că experiența pe care am căpătat-o calitate de primar al Sectorului 4 va fi de folos ca atunci când va fi primar general „să avem un oraș în care costul traiului de zi cu zi va fi mai mic și calitatea vieții va crește. Pentru că eu candidez pentru oameni, candidez pentru aceste două obiective majore: scăderea costului vieții de zi cu zi și creșterea calității vieții bucureștenilor”.

În închiere, Băluță a făcut un apel către toți bucureștenii: să fie prezenți pe data de 7 decembrie la vot.

(sursa: Mediafax)