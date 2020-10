De ce se dorește amânarea scenariului roșu pentru școlile din București

Lucian Alecu

Astăzi a explodat un scandal legat de rata de infectare din București. Două instituții au lansat două cifre diferite. INSP a anunțat o rată de infectare de 3,11 la mia de locuitori, calculată la o populație rezidentă de 1,83 milioane de locuitori, care automat ar fi declanșat scenariul roșu pentru Capitală. Grupul de Comunicare Strategică a venit însă cu o rată de 2,69 la mia de locuitori, calculată la o populație domiciliată în București de 2,15 milioane, care nu declanșează scenariul roșu. Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a venit cu noi precizări pentru public. Astfel decizia pentru scenariul roșu nu se va lua imediat după ce se depășește pragul de 3, se va aștepta până va ajunge spre 3,4, ţinând cont şi de populaţia reală, care este 2,5 milioane de locuitori conform prefectului. De ce este așa de important momentul în care se va aplica scenariul roșu pentru școli în Capitală: sociologul Sebastian Lăzăroiu spune că la mijloc există și o miză economică.

„Școlile nu mai pot intra, la grămadă, în scenariul roșu, dintr-un motiv foarte simplu. Nu sunt bani. Scenariul roșu înseamnă "școală online" (un fel de teleșcoală, ca să fim sinceri și să nu pară ce nu e). Adică, elevii stau acasă. Dacă pentru liceeni asta nu are costuri, pentru preșcolari sau gimnaziu înseamnă că unul din părinți va trebui să lucreze de acasă (dacă e posibil) și, in cel mai multe cazuri, zile libere plătite. Plătite de unde? De la bugetul de stat. Carevasăzică scoți forță de muncă din producție și o plătești. Economia scade, deficitul crește, unele firme pot intra chiar in faliment. Mă așteptam să explice asta ministrul finanțelor, însă el are două v-uri în loc de pupile, plus un discurs triumfalist care nu face decât să stimuleze opoziția să zică - "păi, dacă merge bine, să mai dăm". Noi trebuie să jonglăm inteligent cu măsurile, prinși între creșterea numărului de cazuri și posibilitatea unui colaps economic (într-o oarecare măsură cam asta fac toate celelalte țări). Iată de ce e nevoie de restricții aplicate local, cât încă virusul nu se răspândește uniform teritorial, cu aceeași viteză”, scrie Sebastian Lăzăroiu pe pagina sa de Facebook.