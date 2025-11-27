Demisie în Guvern? Zvonuri tot mai puternice privind plecarea lui Ionuț Moșteanu de la Apărare. PSD avansează deja un posibil înlocuitor

Moșteanu pleacă? Presiuni, ironii și scenarii pentru Ministerul Apărării

Zvonurile privind o posibilă demisie a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, iau amploare după investigația care a scos la iveală neconcordanțe în CV-ul său. În timp ce premierul Ilie Bolojan face apel la calm și stabilitate, un deputat PSD merge mai departe și avansează deja un nume surpriză pentru un eventual înlocuitor.

PSD alimentează scenariile: „Înlocuitorul perfect” pentru Moșteanu ar fi Allen Coliban

Un deputat PSD pune gaz pe foc în scandalul privind studiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Social-democratul Voicu Vuscan comentează zvonurile unei posibile demisii și, într-o postare pe Facebook, se arată sceptic că Moșteanu ar renunța la funcție. Totuși, el propune și un înlocuitor… neașteptat: Allen Coliban, membru USR și specialist în curling.

„În cazul puțin probabil ca Moșteanu să demisioneze, are USR înlocuitorul perfect pentru funcția de ministru al Apărării: Allen Coliban, comentator de…. curling și responsabil cu dezvoltarea curling-ului în România”, a scris Voicu Vuscan.

Deputatul PSD își încheie mesajul într-o notă ironică: „Ăștia sunt cei care urlă că vin rușii și ei stau de pază la hotare. Unul bagă fise la biliard și altul împinge o bilă pe gheață. Strașnici eroi”.

Ce a scos la iveală investigația: o diplomă inexistentă și un CV modificat ulterior

Scandalul privind studiile lui Ionuț Moșteanu a izbucnit după o investigație realizată de Libertatea. Jurnaliștii au descoperit că, în perioada în care ocupa funcții în Ministerul Transporturilor și în companii de stat, Moșteanu prezenta o diplomă de la Universitatea Athenaeum — instituție care susține că „nu a fost niciodată student” acolo.

Acea diplomă era, la momentul respectiv, singura dovadă a studiilor superioare. Ulterior, Moșteanu și-a modificat CV-ul, trecând studii finalizate la Bioterra în 2015.

Premierul Bolojan, reacție prudentă: „Capul sus. Fă-ți o analiză”

Premierul Ilie Bolojan a comentat scandalul joi seară, într-o intervenție la Digi24. Deși nu minimalizează situația, șeful Executivului subliniază că munca unui ministru trebuie evaluată după rezultate, nu după diploma trecută în CV.

„Miniștrii sunt propuneri ale partidelor din arcul guvernamental. Eu am încercat să nu lucrez cu CV-uri, să nu lucrez cu diplome, ci cu miniștrii în funcție, respectându-i pe fiecare și încercând împreună să facem maxim posibil”, a spus premierul.

Bolojan recunoaște însă că dezvăluirile „nu îl pun într-o poziție favorabilă” pe Moșteanu, chiar dacă colaborarea de până acum a fost „bună”.

Premierul a dezvăluit și discuția pe care a avut-o cu Moșteanu, aflat într-o vizită la militarii români din Sarajevo:

„I-am spus capul sus. Încearcă să-ți faci o analiză. Eu sunt adeptul stabilității pe poziție, pentru că asta permite ca lucrurile să meargă înainte”.

Demisia? „Este decizia lui Moșteanu”

Întrebat dacă ministrul Apărării ar trebui să demisioneze, Bolojan a dat un răspuns tranșant:

„Este o decizie pe care dânsul o ia. Din punctul meu de vedere, i-am spus capul sus. Încearcă să-ți faci o analiză. Ce poți să faci?”

Premierul insistă că prioritatea sa este menținerea coeziunii guvernului și continuarea proiectelor din Apărare, inclusiv negocierile în programul SAFE. O schimbare bruscă la vârful ministerului ar întârzia dosare sensibile, mai spune el.

Mediafax