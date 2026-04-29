Dezbateri cu scântei în Camera Deputaților pe tema schimbării denumirii grupului parlamentar al POT

Deputatul Răzvan Chiriţă, cel care a propus ca grupul POT să devină "Uniţi pentru România", a explicat că decizia a fost discutată în Comisia de regulament.



"S-a luat act de punctul de vedere al Comisiei pentru regulament, astfel încât grupul parlamentar al POT, prin decizia membrilor deputaţi ai acestui grup, au decis schimbarea numelui, în grupul parlamentar "Uniţi pentru România". Vreau să informez colegii că în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a decis restituirea punctului de vedere până la formularea unui punct de vedere final, după o analiză", a spus Chiriţă.



Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a precizat că PSD "s-a întors la vremuri apuse de tip perioada Dragnea",



"Îmi pare rău că PSD se întoarce în perioada Dragnea, asta s-a întâmplat ieri la Comisia de regulament şi ulterior la Biroul permanent, pentru că la Comisia de regulament am avut parte de o informare, ne-am trezit, nu ştiu, din eroare sau altfel, la şedinţa Biroului permanent convocat în legătură cu modificare numelui grupului POT în "Uniţi pentru România", cu o adresă a preşedintelui comisiei cum că s-ar fi decis ceva în Comisia de regulament în sensul revocării punctului de vedere care recunoştea schimbarea denumirii. Nu este adevărat. În Comisia de regulament nu s-a discutat lucrul acesta, în Biroul permanent s-a supus la vot în schimb o astfel de chestiune, ceea ce reprezintă o denaturare a adevărului. Haideţi să nu trăim într-o realitate paralelă şi să vedem exact ce s-a întâmplat pe procedură. (...) Schimbarea denumirii este împlinită şi ar trebui structurile Camerei, bineînţeles colegii de la PSD vor continua cu maniera abuzivă de a trata lucrurile, să procedeze la schimbarea denumirii", a spus Andronache.



Deputata neafiliată Aurora Tasica Simu a cerut verificarea acestui caz de către Parchetul General.



"Vreau ca Parchetul General să se autosesizeze şi să verifice falsul făcut în declaraţii şi falsul făcut în hârtia care a fost trimisă de la Comisia de regulament către Biroul permanent. Este un fals care trebuie cercetat în Parlamentul României din disperare de voturi, să treacă moţiunea. Haideţi să vedem dacă o să treacă, cu metode de genul ăsta faceţi toţi parlamentarii să fie împotrivă", a afirmat deputata.



Deputata USR Oana Murariu a spus că şedinţa Comisiei de regulament a fost convocată cu 10 minute înainte de a începe.



"Noaptea ca hoţii are mai multe semnificaţii. Să convoci Comisia de regulament cu 10 minute înainte, în condiţiile în care şi dacă eşti în Parlament nici măcar nu ajungi la sala Comisiei pentru regulament, pentru ca atunci când nu ai voturile să scoţi o hârtie de la preşedinte, aşa-zisă informare, care produce consecinţe politice, dar şi juridice, nu înseamnă nimic altceva decât noaptea ca hoţii. Sper să nu ne întoarcem acolo. Aveţi grijă", a spus Murariu.

AGERPRES