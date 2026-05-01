Diana Șoșoacă: „Americanii și rușii mi-au spus că nu au închisori care să-mi facă față!”

În discursul susținut în fața simpatizanților adunați la Otopeni, Diana Șoșoacă a afirmat că nu se teme de anchetele în care este vizată și de eventuale măsuri judiciare, susținând că nu există închisori care să o poată „îngenunchea”.

„Nu mi-e frică. Nu au ei pușcării și aresturi ca să mă poată îngenunchea. Și americanii și rușii mi-au zis la fel: Nici măcar noi nu avem închisori care să vă facă față”, a spus europarlamentara.

„Vă dați seama că România e vai de mama ei, ce închisori avem. Se poate și evada”, a spus Șoșoacă. Ea a adăugat că, dacă ar ajunge în detenție, va face plângeri împotriva autorităților: „Dacă mă duc acolo, îi avertizez pe toți directorii de închisoare și pe șeful penitenciarelor și pe ministrul Justiției că le voi face plângeri naționale și internaționale pentru toate crimele și violurile care se petrec în pușcărie și pentru toată mafia cu magazinele care aparțin oamenilor politici.”

Potrivit europarlamentarei, în aceeași zi au mai rămas fără imunitate și alți europarlamentari. „Odată cu mine, s-a ridicat și imunitatea a încă cinci colegi. Este pentru prima dată în istorie când, într-o legislatură a Parlamentului European, într-un an și zece luni se ridică 50 de imunități. Cei mai mulți sunt polonezii”, a spus europarlamentara.

Șoșoacă susține că motivele invocate în astfel de cazuri ar viza fapte minore. „Că l-a înjurat pe un judecător, că i-a smuls microfonul uneia din opoziție, în timp ce vorbea la un protest, că a înjurat un procuror sau că a scris nu știu ce pe Facebook, nu știu ce pe TikTok”, a spus europarlamentara.

Șoșoacă s-a adresat celor veniți să o întâmpine, spunându-le că România este „o multicolonie”. „Suntem colonie americană, israeliană, franceză, UE, austriacă, germană, suntem o multicolonie, așa ne place nouă. Și acum se bat toți pe putere”, a afirmat europarlamentara.

Ea a adăugat că, în opinia sa, conflictul dintre marile puteri ar putea avea un deznodământ favorabil Rusiei. „Și s-ar putea, știți cum e, când toți (...) se ceartă, s-ar putea să câștige Rusia, cum câștigă de obicei”, a spus aceasta.

Vorbind despre Uniunea Europeană, Șoșoacă le-a transmis celor prezenți la Otopeni că ar exista discuții privind destrămarea acesteia. „Deja sunt discuții foarte mari. În 2028, cred că va începe dezintegrarea Uniunii Europene, iar în 2030 nu cred că va mai exista”, a spus europarlamentara.

Mai mulți susținători ai Diana Șoșoacă au întâmpinat-o joi seară la Aeroportul Otopeni, scandând și fluturând steaguri ale partidului S.O.S. România și steaguri tricolore.

Câteva zeci de persoane au fluturat steaguri tricolore și flori, scandând mesaje de susținere. „Diana, Diana”, „Diana te iubim” și „Diana președinte” s-a auzit pe tot parcursul protestului. Participanții purtau pancarte cu mesajul „Solidari cu Diana Șoșoacă” și multe steaguri ale partidului SOS România.

Între scandări, oamenii discutau despre salariile mici, plângându-se că sunt plătiți „la minim pe economie”.

