Diana Şoşoacă şi-a depus candidatura la BEC: E un dosar în regulă

Diana Şoşoacă a purtat, în mod simbolic, mănuşi de box, susţinând că "sistemul nu este pregătit pentru oamenii care cedează, pentru profesionişti".



La ieşirea din sediul BEC, Diana Şoşoacă a arătat, în aplauzele celor prezenţi, dosarul depus, "care este în regulă", şi le-a mulţumit tuturor celor care "nu s-au lăsat înfrânţi" şi au semnat pentru candidatura sa din partea partidului S.O.S. România, "un partid făcut din sacrificiu, lacrimi şi durere".



"De la BEC ni s-a spus că este cel mai complet şi mai original dosar, cu semnături adevărate. (...) Planul lui Dumnezeu e măreţ, nu-l putem noi înţelege, dar este foarte clar că vrea să ne trezească, vrea să ne educe, pentru că numai un popor educat, ales, învăţat poate să aibă grijă de 'grădina Maicii Domnului'. Altfel nu se poate. (...) La acest moment, poporul român trece prin cea mai cruntă situaţie şi degringoladă, în care ne-a adus un sistem securistoid. (...) Adevărul a început în 5 octombrie 2024. (...) Şi v-am avertizat: hotărârea aceea face să se aleagă praful de toate alegerile din România, va distruge sistemul de drept, va distruge ordinea de drept şi statul de drept. Din 5 octombrie 2024, statul român s-a desfiinţat, a fost desfiinţat de Curtea Constituţională. Am depus o cerere la BEC acum, aştept numărul de înregistrare pentru a fi primită în cadrul şedinţei în care se va analiza dosarul meu, pentru că ordinul este să fiu respinsă. Or, nu se poate judeca şi respinge un om pentru aceleaşi fapte. Am dreptul să mă apăr în faţa oricărei instituţii, este un drept fundamental, universal", a declarat eurodeputata.



Diana Şoşoacă a mai susţinut că nu a trădat niciodată pe nimeni.



"La Bruxelles şi în Strasbourg v-am reprezentat şi vă reprezint demnă şi verticală şi cu adevărul în faţă. (...) Pumnul românului va învinge, pumnul lui Dumnezeu. (...) Dacă este să pierdem sau să câştigăm, să fie într-o competiţie egală, nu cu furt al sistemului, nu cu STS, nu cu bani plătiţi pentru voturi, nu cu furt de voturi şi dat la PSD, PNL şi UR, nu cu tot felul de comete şi guru care vin şi distrug suveranismul românesc. (...) Ceea ce se va întâmpla în cazul candidaturii mele va ţine de cine are mai multă forţă la nivel internaţional. Ursula, Trump sau Putin. Atenţie ce vă spun! România, în momentul ăsta, este la o răscruce a trei mari puteri. (...) Nimeni nu trebuie să aibă parte de tratamentul pe care l-am avut eu. Nici măcar Georgescu cu toate mizeriile lui. Atât timp cât nu este condamnat penal şi nu are o interdicţie legală judecătorească de a candida, omul poate candida. (...) Dacă sunt lăsată să candidez, înseamnă că s-a făcut dreptate în justiţie", a afirmat lidera S.O.S. România.



Indiferent de ce se va întâmpla, Diana Şoşoacă a anunţat că va chema toţi candidaţii la prezidenţiale la o dezbatere unu la unu.



La finalul declaraţiilor Dianei Şoşoacă, cei prezenţi au rostit, la îndemnul acesteia, rugăciunea 'Tatăl nostru'.

