Grupurile parlamentare ale „suveraniștilor” s-au împuținat cu șase aleși. Cinci dintre ei se află la primul mandat

Toți aceștia s-au ales, în 2 decembrie 2024, pe listele SOS România, partid condus de Diana Șoșoacă, și au demisionat, în bloc, în prima ședință a Parlamentului din acest an, devenind parlamentari neafiliați.

Prin această mișcare, grupul partidelor „suveraniste” din Senat și din Camera Deputaților s-a redus la 156 de parlamentari. Printre cei care au demisionat se află și proaspăt realesul deputat Șerban Alexandru Băișanu, un „traseist” de profesie, care a trecut, în legislaturile 2012 – 2020, de la PNL la ALDE, de la ALDE la PSD, iar în decembrie 2024 să candideze pe listele SOS România, de unde a demisionat în februarie 2025.

Dintre cei șase parlamentari ai opoziției „suveraniste” care au demisionat, la începutul acestei săptămâni, din partidul Dianei Șoșoacă, patru sunt deputați, iar doi sunt senatori. Astfel, Cosmin Andrei, ales, la scrutinul din 1 decembrie 2024, în funcția de deputat de Tulcea pe listele SOS România, a fost membru al partidului Dianei Șoșoacă până în data de 3 februarie 2025 și, în prezent, activează ca și parlamentar neafiliat.

În declarația sa de interese, completată la data de 16 ianuarie 2025, Cosmin Andrei nu a menționat nicio calitate de membru în organele de conducere, de administrare și control, retribuite sau neretribuite, pe care să le dețină în cadrul vreunui partid politic. Aflat la primul mandat de ales în Parlamentul României, Cosmin Andrei a încasat anul trecut, potrivit declarației sale de de avere, publicată pe site-ul oficial al Camerei Deputaților, un salariu de 90.662 de lei de la Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman” din Constanța, și 4.807 lei în calitate de director comercial al SC Ionek SRL Constanța, firmă de la care, în calitate de asociat unic, a ridicat dividende de 216.419 lei.

După ce a sărit din partid în partid, a devenit neafiliat

Al doilea deputat „dezertor” din rândurile opoziției „suversaniste” este celebrul Ștefan Alexandru Băișanu, ales deputat de Suceava, tot pe listele SOS România. Băișanu și-a dat demisia din partidul Dianei Șoșoacă tot în data de 3 februarie, în prezent activând ca deputat în Grupul parlamentar a deputaților neafiliați. Este membru în Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă, precum și în Comisia pentru transporturi și infrastructură.

Ștefan Alexandru Băișanu se află la al treilea mandat neconsecutiv de parlamentar Astfel, în legislatura 2012-2016, el a fost ales deputat de Suceava, pe listele Partidului Național Liberal. Atunci, a ocupat funcția de membru al Grupului Parlamentar al PNL din Camera Deputaților până în luna februarie a anului 2016, după care s-a înscris în proaspătul înființat, la vremea respectivă, partid ALDE, formațiune fondată de Călin Popescu Tăriceanu.

În legislatura 2016 - 2020, Ștefan Alexandru Băișanu a fost reales deputat de Suceava, pe listele ALDE. A demisionat din partidul lui Tăriceanu în februarie 2020, devenind parlamentar neafiliat. Apoi, din iunie 2020, s-a înscris în Partidul Social Democrat, unde a rămas până la sfârșitul acelei legislaturi.

Printre „fugari” se numără și președintele SOS Botoșani

Alexandrin Moiseev a fost ales ca deputat de Botoșani, tot pe listele partidului SOS România. El a demisionat, ca și ceilalți doi colegi ai săi, din acest partid, în data de 3 februarie 2025, devenind asemenea lor.

Moiseev este membru în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. Conform declarației sale de interese, pe care a completat-o în data de 20 ianuarie 2025, deputatul deținea funcția de președinte al Organizației județene Botoșani a SOS România.

Potrivit declarației de avere, Alexandrin Moiseev a lucrat, până în momentul în care a fost ales deputat în Parlamentul României, la Drumuri Județene Constanța SA, de unde, în anul fiscal 2024, a încasat venituri salariale de 75.211 lei.

Al patrulea deputat aflat în aceeași situație se numește Ecaterina Mariana Szoke, care a fost aleasă parlamentar pe listele SOS România în circumscripția electorală Galați. Deputata a demisionat din grupul parlamentar al partidului Dianei Ivanovici Șoșoacă în data de 3 februarie 2025, moment din care a devenit membră a Grupului parlamentar al neafiliaților din Camera Deputaților.

Ecaterina Mariana Szoke este membră a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și a Comisiei pentru sănătate și familie. În declarația de interese completată la data de 16 ianuarie 2025, Ecaterina Mariana Szoke a menționat că era membru al SOS România. Înainte de a deveni parlamentar, deputata a lucrat ca director comercial al SC Gastromed SRL Constanța, de unde a ridicat, în 2024, un salariu anual de 94.008 lei.

Schema, repetată, de două ori, și la Senat

Există și doi senatori care, la începutul acestei săptămâni, au părăsit „barca” Dianei Șoșoacă. Primul se numește Ionel Carp, ales senator de Tulcea pe listele SOS România, ca și colegul său deputat de Tulcea, Cosmin Andrei.

Ionel Carp a demisionat din SOS România tot în data de 3 februarie 2025, devenind senator neafiliat. Până la data de 3 februarie, el a fost președintele Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, dar și membru al Comisiei pentru învățământ, știință și inovare. În declarația de interese, completată la data de 20 ianuarie 2025, Ionel Carp menționa că a fost președintele Organizației județene Tulcea a partidului SOS România. În ultimul an fiscal, a avut calitatea de manager, șef de marketing și director comercial în cadrul societăților Allianz Vienna Insurance Group, Teonek, Efremia SRL și Ionek SRL, de unde a încasat venituri salariale totale de 220.492 de lei.

Al doilea senator este Daniel Paul Romeo Gheorghe, ales pe listele SOS România în circumscripția electorală Neamț. Și-a dat demisia din partidul Dianei Șopoacă în data de 3 februarie 2025. În declarația de interese datată 16 ianuarie 2025, senatorul figura ca președinte al Filialei Sector 3 a SOS România, iar în anul fiscal 2024, acesta a activat ca și consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 3, de unde a încasat o indemnizație de 14.976 lei.

Au mai rămas 156 de parlamentari ai partidelor „naționaliste”

În prezent, odată cu aceste plecări din SOS România, situația ponderii parlamentare s-a modificat față de perioada vacanței parlamentare. La Senat, Puterea, formată din PSD, PNL și UDMR, are 68 de aleși. USR are 19 senatori. Opoziția „suveranistă”, formată din AUR, SOS România și POT, are 45 de aleși, iar doi senatori sunt neafiliați politic.

La Camera Deputaților, arcul guvernamental compus din PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităăților Naționale are 175 de parlamentari. USR are 40 de aleși, în timp ce opoziția „suveranistă”, formată din AUR, SOS România și POT, are 111 parlamentari. La aceștia se adaugă cei patru deputați proaspăt deveniți neafiliați.

Acest lucru înseamnă că puterea are 243 de parlamentari, USR 59, iar „suveraniștii” au rămas cu 156 de aleși, în timp ce șase parlamentari nu mai au afiliere politică.