Dominic Fritz desființează strategia PSD: Un spectacol cinic și grotesc pentru a dărâma un premier incomod

„Un spectacol cinic și grotesc, inadecvat momentului, parcă o petrecere electorală cu jocuri de lumini, în care PSD a dat impresia că se bucură să distrugă ceva și să declanșeze una din cele mai grave crize politice în istoria României și asta într-un moment de gravă criză economică și geopolitică”, a declarat Dominic Fritz într-io conferință de presă, luni seara.

El spune că „nu PSD este victima atacurilor” și că „nu USR sau PNL sau UDMR au votat o moțiune împotriva unui ministru PSD, ci PSD a votat moțiuni împreună cu AUR împotriva Dianei Buzoianu.

Liderul USR afirmă că în coaliție deciziile s-au luat „împreună, în consens și chiar au fost multe decizii care au întârziat tocmai pentru că am așteptat ca și PSD să fie de acord”.

„PSD a fost de acord atunci când a fost vorba de a crește taxele, dar acum când am ajuns în momentul în care și statul, instituțiile statului trebuie să se reformeze, în acest moment dintr-o dată dezertează. Este o minciună mare că această criză politică ar fi declanșată în favoarea sau pentru români. Această criză politică este declanșată de PSD strict în interesul propriu. Urmează să se semneze contracte pentru 16 miliarde de euro pentru programul SAFE, din care o bună parte din bani vor rămâne în România și vor crea locuri de muncă. Sunt peste 10 miliarde de euro bani din PNRR în joc, sunt reforme care trebuie făcute în instituțiile statului și pare că miza pentru PSD este de fapt că au pierdut controlul asupra acestor sume de bani”, a mai spus Fritz.

El compară spune că PSD se minte singur, crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României: „E ca o pisică care se uită în oglindă și vede un leu. PSD trebuie să se obișnuiască cu gândul că poate să guverneze doar în coaliții”.

