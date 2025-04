Lasconi: Categoric nu mă retrag. Întreb colegii: cât e darul și cine îl dă că îl susțin pe Nicușor

„Doamne, eu când am spus că sunt cel mai independent candidat, inclusiv de anul trecut, poate că nu m-a crezut nimeni. Eu nu sunt făcută pentru lupte mici. Toată viața mea am luptat și am convingerea că voi fi cel mai bun președinte al României. (...) Categoric nu mă retrag și acum sunt mai hotărâtă ca oricând, adică sunt mai hotărâtă decât anul trecut, pentru că îmi dau seama cât de putred este acest sistem și mă aștept și la alte forme de presiune în continuare. Deci mă pot aștepta la absolut orice. I-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl dă pentru că îl susțin pe Nicușor Dan. Și în continuare cred că suntem într-un moment atât de sensibil, din punct de vedere geopolitic, într-un moment atât de greu pentru societatea românească, care e la un pas de implozie”, spune la Digi24 Elena Lasconi.

Ea spune că nu are nevoie de bani de la partid pentru campanie.

„Eu am nevoie alături de mine de oameni curajoși. Eu am nevoie de mințiile oamenilor și de inimile oamenilor. Nu am nevoie de bani. E adevărat că o să îmi trebuiască niște bani, la un moment dat, pentru tot ce înseamnă promovare pe Facebook, pe cele alte rețele. Dar acum îmi dau seama, în acest moment greu, și fac apel la românii care cred că eu aș putea să le fac dreptate. Fac apel la ei. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat o grămadă de mesaje și telefoane că vor să doneze, că să nu mă retrag încă o dată. Eu sunt făcută pentru lupte grele”, adaugă Lasconi.

Întrebată dacă se poate spune despre Nicușor Dan este „omul Sistemului”, ea spune: „Aș spune și despre USR că e al Sistemului!”.

Liderii USR au decis convocarea unei ședințe a Consiliului Politic în care să se decidă retragerea sprijinului pentru Elena Lasconi și susținerea lui Nicușor Dan la prezidențiale.

(sursa: Mediafax)