Lasconi crede că turul doi al alegerilor a fost anulat din cauza ei, nu din cauza lui Georgescu

„Eu cred că românii își doresc... Am vorbit cu mulți români și nu că am vorbit acum, că m-am trezit să candidez la prezidențiale. 25 de ani am fost jurnalist și am bătut toată țara asta în lung și în lat. Am fost și în diaspora”, a mai spus Elena Lasconi, la TVR Info.

Ea mai spus a văzut „cum trăiesc românii de acolo. Eu cred că românii își doresc un președinte accesibil. Nu unul în sufragerie, că am mai avut”.

(sursa: Mediafax)