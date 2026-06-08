Eugen Tomac dă asigurări social-democraților: Guvernul tehnocrat nu va crea dezechilibre

După discuțiile cu social-democrații, Tomac a spus că a asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propune va fi extrem de prudent și atent „astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri”.

„Relansarea economică înseamnă să tratăm cu multă seriozitate și ca un partener mediul de afaceri. Îmi doresc ca în acest moment tensionat pentru societate să rămânem echilibrați, deschiși spre dialog și soluții. Apelul meu în continuare către toate partidele este la responsabilitate pentru că România are, în acest moment, nevoie de un guvern capabil să ia decizii și să păstreze direcția pe care țara și-a asumat-o, direcția pro-occidentală, pentru că suntem o națiune cu vocație europeană și mizez foarte mult pe sprijinul tuturor partidelor afiliate familiilor europene și care și-au demonstrat prin fapte atașamentul față de parteneriatul transatlantic”, a spus Tomac, după discuțiile de la sefiul PSD.

Tomac speră ca decizia pe care o va lua PSD să fie „în acord cu aceste obiective pe care ni le-am asumat”.

Premierul desemnat va continua marți discuția cu partidele, cu grupul minorităților naționale.

La ora 10 va avea întâlnire cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, apoi cu grupul minorităților naționale, precum și cu celelalte grupuri din Parlamentul României, inclusiv cu parlamentari neafiliați „care împărtășesc același set de valori și obiective pe care și le-a propus guvernul pe care doresc să-l formez”.

(sursa: Mediafax)