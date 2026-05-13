Mircea Fechet cere de urgență relansarea programului pentru panouri solare

Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, face un apel public către conducerea Ministerului Mediului să nu oprească programul „Casa Verde Fotovoltaice”, pe care îl consideră unul dintre cele mai eficiente instrumente de reducere a facturilor la energie pentru gospodăriile din România.

El avertizează că suspendarea programului ar putea afecta atât consumatorii casnici, cât și economia națională, într-un context european marcat de volatilitate pe piața energiei.

„Unul dintre puținele programe care au redus facturile românilor”

Mircea Fechet susține că programul a avut un impact direct asupra costurilor cu energia și asupra independenței energetice a gospodăriilor.

„Casa Verde Fotovoltaice a fost un succes dacă raportăm impactul său în facturi, în economie și în siguranța energetică a României. Peste 200.000 de gospodării au ajuns să producă energie curată și au devenit mai puțin dependente de șocurile din piața energiei”, a declarat deputatul.

Critici la adresa opririi programului

Fechet avertizează că decizia de a opri programul transmite un semnal negativ în contextul în care Europa accelerează investițiile în energie verde.

„În toată Europa se investește accelerat în energia verde și în reducerea dependențelor externe. În București, în schimb, se renunță la unul dintre puținele programe care au redus facturi și au crescut independența energetică”, a afirmat acesta.

El susține că problemele legate de rețeaua electrică nu ar trebui să fie rezolvate prin limitarea investițiilor în panouri fotovoltaice, ci prin modernizarea infrastructurii energetice.

Soluții propuse: investiții în rețele și stocare

Deputatul PNL consideră că blocajele din sistemul energetic trebuie rezolvate prin investiții în infrastructură, nu prin restricționarea programelor pentru populație.

„Dacă rețeaua are probleme, soluțiile constau în modernizarea infrastructurii și investiții în stocare de mare capacitate, nu în pedepsirea românilor care investesc în energie curată din fonduri proprii”, a spus Mircea Fechet.

Mircea Fechet propune dezvoltarea de capacități de stocare, inclusiv prin acumulare prin pompaj, precum și modernizarea rețelelor electrice.

Critici privind modificarea programului

Fechet susține că înlocuirea programului „Casa Verde Fotovoltaice” cu scheme axate exclusiv pe baterii nu rezolvă problema de fond a sistemului energetic.

„România are nevoie de capacități noi de producție distribuite pe case, blocuri, hale industriale și instituții publice. Exact asta a făcut Casa Verde Fotovoltaice”, a declarat acesta.

Propunere: o singură sesiune națională de înscriere

Deputatul PNL propune reluarea programului cu un mecanism de înscriere simplificat și mai eficient:

„Solicit reluarea programului și organizarea unei singure sesiuni naționale, fără haosul absurd al înscrierilor de tip primul venit, primul servit, cu departajare pe baza cofinanțării”, a explicat Fechet.

Potrivit acestuia, un astfel de sistem ar permite selectarea beneficiarilor cu capacitate mai mare de cofinanțare și un consum energetic mai eficient.

Context energetic: presiuni și investiții necesare

Mircea Fechet a făcut referire la tensiunile geopolitice și la presiunile asupra pieței energetice europene, generate de conflictele internaționale și volatilitatea prețurilor.

El susține că România trebuie să continue investițiile în energie regenerabilă pentru a-și consolida securitatea energetică și pentru a reduce dependența de importuri.

Deputatul PNL Mircea Fechet solicită reluarea urgentă a programului „Casa Verde Fotovoltaice”, considerându-l esențial pentru reducerea facturilor, dezvoltarea economiei locale și creșterea independenței energetice a României, într-un moment în care tranziția energetică rămâne o prioritate la nivel european.

(sursa: Mediafax)