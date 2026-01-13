Fermierii europeni avertizați: Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, confirmă slăbiciunile Acordului UE–Mercosur

Într-o scrisoare adresată fermierilor europeni, Victor Negrescu spune că au fost ignorate, printre altele, aspectele legate de calitatea produselor importate din America Latină, nu a fost clarificată clauzei de salvgardare și este necesară o negociere suplimentară a anexei Comisiei Europene care va defini procedurile de control ale acordului. El spune că a transmis o interpelare de urgență către Comisia Europeană și va continua, în perioada următoare, o serie de întâlniri menite să îmbunătățească cel puțin anexa acordului.

Redăm mai jos scrisoarea europarlamentului Victor Negrescu:

“Stimați reprezentanți ai sectorului agricol,

Vă adresez această scrisoare pentru a prezenta, într-un mod direct și onest, situația creată de acordul UE–Mercosur, dar și demersurile concrete pe care le-am inițiat pentru a proteja interesele fermierilor români și ale agriculturii noastre.

Discuția despre Mercosur trebuie purtată cu calm, cu date și cu respect față de munca oamenilor din agricultură. Din păcate, modul în care acest dosar a fost gestionat până acum ridică serioase semne de întrebare.

În primul rând, procesul decizional nu a fost suficient de transparent și nu a respectat pe deplin spiritul procedurilor europene. Nu a existat o consultare reală și sistematică a celor direct afectați, în special a fermierilor. Am fost prezent la protestele fermierilor români și europeni de la Bruxelles, am discutat direct cu ei și le-am ascultat îngrijorările. Această consultare putea și trebuia să aibă loc și la nivel național, înainte de asumarea unei poziții oficiale a României.

În al doilea rând, lipsește o analiză de impact serioasă privind efectele acordului Mercosur asupra agriculturii românești. Nu știm clar ce sectoare vor fi afectate, în ce măsură și cu ce consecințe pe termen mediu și lung. În paralel, România nu dispune de o strategie comercială coerentă pentru accesul produselor sale pe piețele din statele Mercosur. În lipsa unei astfel de strategii, riscul este ca acordul să genereze pierderi fără a crea oportunități reale pentru producătorii români.

De asemenea, România și-a exprimat încă din decembrie anul trecut intenția de a susține acordul, fără a construi o agendă clară de obiective și fără a negocia activ condiții favorabile. În acest context, nu au fost valorificate nici alianțele strategice ale României cu state membre cu agricultură puternică, precum Franța și Polonia, state cu care avem interese comune inclusiv în negocierile privind bugetul european și fondurile pentru agricultură.

Un alt aspect ignorat este legat de calitatea produselor importate din America Latină. Problemele semnalate privind utilizarea pesticidelor, organismele modificate genetic, prețurile de dumping și impactul acestora asupra sănătății consumatorilor și asupra economiei rurale românești nu au fost analizate în mod adecvat.

Tocmai din aceste motive am decis să acționez. Am transmis o interpelare de urgență către Comisia Europeană și voi continua, în perioada următoare, o serie de întâlniri menite să îmbunătățească cel puțin anexa acordului.

Obiectivele mele sunt clare. În primul rând, este necesară o negociere suplimentară a anexei Comisiei Europene care va defini procedurile de control. România trebuie să solicite verificări suplimentare realizate direct în statele din America de Sud, pentru a preveni intrarea pe piața europeană a produselor neconforme sau periculoase pentru sănătate. Acest lucru este cu atât mai important cu cât capacitatea de control la nivel național este limitată.

În al doilea rând, este esențială clarificarea clauzei de salvgardare. Impactul indirect trebuie recunoscut și evaluat corect. De exemplu, dacă produsele românești sunt eliminate de pe piețe precum Germania din cauza importurilor din Mercosur, România trebuie să poată declanșa procedura de protecție direct, fără a depinde de acordul autorităților din statul unde s-a pierdut cota de piață.

Nu în ultimul rând, este nevoie de un mecanism financiar compensatoriu dedicat fermierilor afectați. Acesta trebuie să fie un fond distinct, după modelul celor utilizate în contextul Brexit sau al importurilor din Ucraina, cu pre-alocări clare pentru fiecare stat membru. Un astfel de mecanism nu trebuie finanțat din fonduri pentru calamități sau din simple flexibilități bugetare.

În paralel, este important să combatem dezinformările apărute în spațiul public. Parlamentul European nu a votat acordul Mercosur. Eurodeputații au votat exclusiv o solicitare de introducere a unor garanții suplimentare pentru protejarea fermierilor. Votul final urmează să aibă loc în a doua parte a lunii ianuarie, însă acordul va intra în vigoare imediat după semnare. În același timp, este important de precizat că acordul urmează să fie semnat la 17 ianuarie, în Paraguay, de președinta Comisiei Europene, ceea ce înseamnă că efectele sale ar putea deveni imediate după semnare. De asemenea, a fi critic față de Mercosur nu înseamnă a fi anti-european. Guverne pro-europene precum cele din Polonia, Irlanda, Franța și Austria s-au opus acordului.

Vreau să subliniez și faptul că nu este adevărat că nu s-a făcut nimic. În nume propriu, am discutat cu numeroase părți interesate, am participat la protestele fermierilor, am solicitat resurse suplimentare pentru agricultură în calitate de negociator al Parlamentului European pentru bugetul post-2027, iar România a obținut un avans de 3,8 miliarde de euro din sumele alocate după 2031. De asemenea, am organizat un eveniment amplu în Parlamentul European, cu participarea eurodeputaților, fermierilor și responsabililor guvernamentali din Europa Centrală și de Est.

Dincolo de proceduri și cifre, rămâne însă o problemă de fond. Mă nemulțumește profund nepăsarea și lipsa de considerație față de fermieri și comunitățile rurale. Nu este normal ca destinele unor oameni să fie reduse la simple calcule economice. Agricultura înseamnă familii, comunități, muncă și siguranță alimentară. Sunt pentru comerț, dar pentru un comerț echitabil, cu reguli clare și respectate. Prin demersurile mele am încercat și voi continua să încerc să corectez aceste dezechilibre. România încă poate reduce impactul negativ al acestui acord și se poate pregăti pentru a-l gestiona corect, protejând agricultura, economia și sănătatea cetățenilor.

Vă asigur de întreaga mea disponibilitate pentru dialog și colaborare și consider important să acționăm coordonat, pentru ca mesajul dumneavoastră să fie susținut coerent și eficient la nivel European”.

