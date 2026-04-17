Mihai Fifor cere plecarea imediată a premierului Bolojan din fruntea Guvernului

„Bolojan trebuie să plece! Nu mai putem lăsa România pe mâna unui kamikaze. După experimentul Klaus Iohannis, care ne-a costat 10 ani din viața noastră și a copiilor noștri, nu aveam dreptul să ne mai permitem experimente pe seama viitorului României. „Miracolul” de la Bihor nu e doar un experiment ratat. Este dovada vie că atât poate produce dreapta din România: niște pigmei zgomotoși vânduți ca voinici pe steroizi, puși pe prăduirea țării în numele «reformei»”, acuză Fifor, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit deputatului PSD, austeritatea a pus povara umerii românilor cu venituri mici și medii. Acesta consideră că ajustarea fiscală „a fost regresivă și a lovit exact în cei mai vulnerabili”.

Deputatul afirmă că scumpirea TVA-ului și a accizelor a dus la creșterea costului vieții, ceea ce i-a împins pe milioane de români spre un trai dificil.

„Clasa de mijloc este împinsă spre sărăcie, iar cei care abia reușeau să-și ducă traiul au fost forțați să taie din lucrurile esențiale — hrană, sănătate, viață decentă”, a scris deputatul PSD.

Acesta a precizat că puterea de cumpărare a salariaților a scăzut „dramatic”, înregistrând 8 luni consecutive de scădere, atingând o depreciere medie de 8,2 %.

Nivelul de trai a scăzut cu 15% în educație, 14% în administrație și 10% în sănătate. Mihai Fifor acuză că „este cea mai dură scădere a nivelului de trai din ultimii 15 ani”.

„«Reforma» cu barda a la Bolojan a produs și un alt efect major: explozia inflației. Creșterea TVA, a accizelor și a taxelor a împins inflația de la aproximativ 5% la peste 10% în a doua parte a anului. Asta înseamnă scumpiri accelerate la alimente, energie și servicii — adică exact acolo unde doare cel mai tare”, acuză Fifor.

Deputatul PSD acuză că și pensionarii au fost afectați de scăderea puterii de cumpărare, precizând că aceștia se confruntă cu cea mai severă scădere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani, susținând că peste 500.000 de pensionari „au fost împinși spre deprivare severă”.

„Suntem deja în recesiune. Ar fi iresponsabil să nu facem nimic pentru a redresa economia. Un partid responsabil intervine atunci când economia e afectată. Avem nevoie de o schimbare de direcție pentru a redresa economia. Iresponsabili sunt cei care susțin că trebuie să continuăm cu aceeași strategie care a eșuat”, este de părere deputatul PSD, Mihai Fifor.

Declarațiile deputatului PSD vin în contextul în care social-democrații, nemulțumiți de Guvernul Bolojan se întrunesc, luni, 20 aprilie, pentru a vota o schimbare de direcție a partidului. Aceștia vor vota asupra deciziei de retragere a sprijinului politic pentru premier și amenință că cei șase miniștri PSD își vor da demisia, dacă premierul nu va renunța la guvernare.

(sursa: Mediafax)