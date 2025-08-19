Fifor (PSD): Guvernul a preluat 29 din cele 30 de propuneri susținute de PSD

Fifor spune că intervențiile și propunerile reprezentanților PSD în discuțiile cu premierul Ilie Bolojan au salvat investițiile locale aflate în execuție.

„Continuă finanțarea din PNRR a tuturor proiectelor care pot fi finalizate până în 2026, iar pentru restul cheltuielile făcute de administrațiile locale vor fi decontate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. După consultările cu AMR și UNCJR, guvernul a preluat 29 din cele 30 de propuneri susținute de PSD, care vor fi incluse fie în OUG privind investițiile locale, fie în pachetul pentru administrația publică”, spune MIhai Fifor, pe Facebook.

Investițiile locale țin de continuarea tuturor proiectelor aflate în execuție fizică peste 30%. În plus, proiectele sub 30%, dar care pot fi finalizate până la jumătatea lui 2026 (școli, blocuri, spitale), vor fi aprobate prin memorandum în următoarele două săptămâni. Restul proiectelor vor fi prioritizate la nivel de ministere de resort.

Investițiile respinse de PNRR pot fi continuate din bugetele locale, cu decontare ulterioară din fonduri europene sau de la bugetul de stat, potrivit deputatului PSD.

„Rectificările la pachetul administrativ: primăriile decid amplasamentul sălilor de jocuri de noroc, pentru protejarea comunităților; finanțarea posturilor transferate prin descentralizare va fi asigurată până la decizia finală; finanțarea asistenților sociali este garantată până la preluarea de către AJPIS (1 ianuarie 2026); respectarea autonomiei locale în organizarea serviciilor de evidență a populației și poliției locale; evaluarea funcționarilor publici o dată la 4 ani privind cunoașterea legislației; corectarea termenului de prescripție pentru contravenții fiscale: de la 3 ani la 6 luni, pentru a evita abuzurile și blocajele”, a mai spus Fifor.

(sursa: Mediafax)