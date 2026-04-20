Fritz: Alegerile anticipate, bau-baul constant în politica românească, care nu s-a înfăptuit niciodată

„Eu înțeleg că speculații despre formațiuni și strategii de alegeri pentru 2028 sunt importante Eu cred că situația este prea serioasă să putem face calcule electorale (...) Acum, miza cea mai importantă este să avem o guvernare responsabilă pentru români”, a declarat Dominic Fritz.

Fritz a spus că alegerile anticipate sunt invocate frecvent în politica românească, dar nu au fost puse în practică până acum.

„Alegerile anticipate, după cum știți foarte bine, sunt bau-baul constant în politica românească, care nu s-a înfăptuit niciodată. Este o variantă puțin probabilă, dar o variantă pentru care noi nu doar că suntem pregătiți, ci și o variantă care este absolut legitimă într-o astfel de situație”, a afirmat liderul USR.

„Dacă rezultatul alegerilor din 2024 nu livrează o coaliție stabilă, atunci s-ar putea să ne întoarcem la cetățeni”, a adăugat Dominic Fritz.

USR anunță că nu va abandona guvernarea și că miniștrii săi pot prelua interimatul unor portofolii

USR a anunțat, luni seara, că nu va abandona guvernarea și că miniștrii formațiunii pot prelua interimatul unor portofolii astfel încât România să nu piardă bani europeni.

„Vreau să îi asigur pe toți românii că noi nu dezertăm. Miniștrii USR sunt la muncă și vor continua să livreze reforme. Vom face tot ceea ce este necesar pentru ca România să nu piardă acești bani europeni, inclusiv prin preluarea interimatului unor portofolii, dacă va fi nevoie”, a declarat Dominic Fritz.

USR transmite că va rămâne alături de premierul în funcție și va insista ca toate reformele agreate în programul de guvernare să fie duse la capăt și nu va accepta o revenire la negocieri cu PSD în cazul unei colaborări între acesta și AUR.

„Dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR, nu mai există bază pentru negocieri. Nu am avea nicio garanție că nu vor dezerta sau șantaja din nou”, a avertizat liderul USR.

În perioada următoare, Dominic Fritz va purta discuții oficiale cu partenerii din coaliție, inclusiv cu PNL și UDMR, subliniind că USR negociază doar în cadrul formatelor asumate și respinge categoric existența unor negocieri informale.

„România are nevoie de un guvern stabil și responsabil. Nu este momentul pentru calcule electorale sau jocuri politice. Este momentul pentru decizii serioase, în interesul cetățenilor”.

(sursa: Mediafax)