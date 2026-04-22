Fritz acuză PSD de „dezertare” și „jocuri cinice”: USR nu pleacă de la guvernare

„Într-o democrație, este absolut legitim să vorbim cu parlamentarii votați de români, pentru a susține inițial un Guvern minoritar ori anumite proiecte de legi", afirmă, miercuri, Fritz, la RFI.

Liderul USR a criticat decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Bolojan.

„I-au retras sprijinul, acest lucru nu e prevăzut în Constituție, trebuie să-și retragă miniștrii din Guvern sau trebuie să voteze o moțiune de cenzură, dacă vor o schimbare de Guvern, lucru pe care încă nu l-au făcut. PSD pare să nu știe foarte clar ce își dorește".

Liderul USR spune cu ce mesaj va merge partidul la consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

„Noi îi vom spune președintelui că miniștrii noștri sunt la locul de muncă, muncesc pentru România, este enorm de important să nu pierdem cele zece miliarde de euro din PNRR, 16 miliarde din programul SAFE, unde trebuie să semnăm contracte până la sfârșitul lui mai, deci suntem într-o criză de timp, nu ne putem permite acum tot felul de jocuri politice".

În opinia sa, „dacă PSD merge înainte și votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, cu voturile AUR, adică dacă găsește o altă majoritate decât cea proeuropeană, atunci nu putem în a doua zi să refacem această majoritate pe care PSD tocmai a distrus-o, dar încă nu suntem acolo".

Fritz spune că USR este pregătit să facă parte dintr-un eventual Guvern minoritar.

„Noi suntem gata să guvernăm, noi nu dezertăm într-un moment greu, miniștrii noștri își fac treaba, sunt pregătiți chiar să preia interimar portofoliile miniștrilor PSD și da, bineînțeles, dacă apoi găsim o susținere în Parlament, poate PSD până la urmă decide să treacă în Opoziție, să se refacă acolo și totuși să arate un minim de responsabilitate și să susțină cu un vot inițial un Guvern minoritar, da, noi am face parte dintr-un astfel de proiect (...). Eu nu propun un Guvern minoritar, eu propun ca PSD să-și revină și să continuăm această guvernare. E foarte important, povara de a spune cum mergem înainte trebuie să fie în primul rând la PSD. Presiunea trebuie să fie pe PSD".

Întrebat dacă va fi nevoie de discuții cu AUR sau cu alți parlamentari pentru susținerea unui eventual Guvern minoritar, liderul USR a spus că el este 1primar de aproape șase ani și nu am avut niciodată o majoritate în Consiliul Local, întotdeauna am fost nevoit să-mi negociez proiectele cu consilieri individuali, care au văzut într-un proiect sau altul un beneficiu pentru comunitatea lor. La fel, într-o democrație, este absolut legitim să vorbim cu parlamentarii votați de români, pentru a susține inițial un Guvern minoritar ori anumite proiecte de legi. Acest lucru se întâmplă deja și se va întâmpla mai departe. Unde tragem o linie sunt negocieri formale cu partidul extremist AUR, pentru că motivul pentru care ne aflăm în această coaliție care încă există este că ne dorim o guvernare proeuropeană pentru România și acest lucru nu este negociabil".

La remarca realizatorului că nu vor exista negocieri formale cu AUR, ci mai degrabă informale, Fritz a precizat: „Cu parlamentari. Cu siguranță, nu putem pretinde să supunem la vot susținerea pentru un Guvern minoritar, fără să vorbim cu ceilalți parlamentari".

Întrebat ce le-ar putea oferi la schimb Guvernul pentru sprijinul din Parlament, liderul USR a răspuns: „Bineînțeles că poate au și ei idei bune, poate vor să îmbunătățească anumite proiecte de legi. Asta e cu siguranță o muncă pe care în primul rând premierul trebuie să o facă, să vadă ce majoritate ar reuși să strângă. Noi îl susținem în acest demers (...), dar încă o dată, greutatea responsabilității de a spune ce vor să se întâmple concret ca România să se facă bine (...) este pe umerii PSD".

Întrebat ce ar face USR, dacă președintele Nicușor Dan ar propune aceeași coaliție, dar cu alt premier, Fritz a precizat că îi vor spune „președintelui că dacă cu adevărat vrem ca lucrurile să funcționeze, să fie stabile, dar să se și redreseze, adică să nu cădem în păcatele trecutului, atunci avem nevoie de o coaliție responsabilă și nu de un partener ca PSD, care constant, folosește o majoritate cu AUR ca un mijloc de șantaj, pentru a obține lucruri pentru propriile interese, asta înseamnă pentru a avea acces nestingherit la resursele statului, cu asta nu vom putea să fim de acord".

