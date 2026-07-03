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George Simion respinge Legea salarizării: „Este nocivă. Nu o votăm nici pentru două miliarde din PNRR

de Redacția Jurnalul    |    03 Iul 2026   •   15:45
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George Simion respinge Legea salarizării: „Este nocivă. Nu o votăm nici pentru două miliarde din PNRR
Hepta/ George Simion anunță că va bloca Noua Lege a Salarizării

Președintele AUR, George Simion, a anunțat în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, că partidul său nu va vota Legea salarizării în actuala formulă propusă de Ilie Bolojan.

„Legea salarizării este una nocivă. Nu vom gira, nu vom vota. Poate să fie și 2.000 de milioane, adică 2 miliarde, nu 700 de milioane de euro pe care îi pierdem din PNRR, decât să votezi așa ceva. Și am vorbit cu confederațiile sindicale: efectul nociv calculat de ei ajunge undeva la 8 miliarde de euro. Mai rău facem dacă trece în forma actuală.

(…) Au zis multe, eu mi-am asumat multe voturi. Inclusiv pentru că n-a trecut amendamentul legat de drone trebuie să fie exclusiv în comanda românească. (…) Au spus, vor mai spune, același lucru l-a făcut și Georgia Meloni și nimeni n-a putut să o acuze de altceva.

Noi rămânem demni. Vor spune, probabil vor folosi această retorică, dar vă zic ceva, legea dronelor a trecut. Și cu toate că au trecut această lege, n-au fost în stare să doboare dronele, pentru că sunt incapabili, incompetenți”, susține președintele AUR.

Nemulțumiri pe Legea salarizării

Noul proiect al Legii salarizării unitare a bugetarilor, publicat oficial de Ministerul Muncii, se află într-o fază intensă de negocieri cu sindicatele și generează dispute majore în sistemul public, fiind respinsă de majoritatea categoriilor sociale.

Ilie Bolojan a susținut că reformă legislativă este menită să înlocuiască vechea Lege-cadru nr. 153/2017. Proiectul ar trebui să aibă ca scop eliminarea inechităților din sistem prin noi grile, coeficienți și un calendar clar de implementare.

Proiectul prevede o majorare a anvelopei salariale totale cu aproximativ 8 miliarde de lei. Sindicaliștii din sistemul medical au declanșat greve de protest din cauza nemulțumirilor legate de noile grile de salarizare. Și judecătorii sunt nemulțumiți.

Noua lege a salarizării unitare este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind o condiție obligatorie pentru ca România să nu piardă tranșe masive de finanțare europeană. Sub presiunea termenului-limită impus de PNRR pentru vara anului 2026, premierul Ilie Bolojan a cerut convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, avertizând că eșecul adoptării rapide pune în joc peste 3,5 miliarde de euro din fondurile europene.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: george simion legea salarizarii PNRR
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