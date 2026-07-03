George Simion respinge Legea salarizării: „Este nocivă. Nu o votăm nici pentru două miliarde din PNRR

„Legea salarizării este una nocivă. Nu vom gira, nu vom vota. Poate să fie și 2.000 de milioane, adică 2 miliarde, nu 700 de milioane de euro pe care îi pierdem din PNRR, decât să votezi așa ceva. Și am vorbit cu confederațiile sindicale: efectul nociv calculat de ei ajunge undeva la 8 miliarde de euro. Mai rău facem dacă trece în forma actuală.

(…) Au zis multe, eu mi-am asumat multe voturi. Inclusiv pentru că n-a trecut amendamentul legat de drone trebuie să fie exclusiv în comanda românească. (…) Au spus, vor mai spune, același lucru l-a făcut și Georgia Meloni și nimeni n-a putut să o acuze de altceva.

Noi rămânem demni. Vor spune, probabil vor folosi această retorică, dar vă zic ceva, legea dronelor a trecut. Și cu toate că au trecut această lege, n-au fost în stare să doboare dronele, pentru că sunt incapabili, incompetenți”, susține președintele AUR.

Nemulțumiri pe Legea salarizării

Noul proiect al Legii salarizării unitare a bugetarilor, publicat oficial de Ministerul Muncii, se află într-o fază intensă de negocieri cu sindicatele și generează dispute majore în sistemul public, fiind respinsă de majoritatea categoriilor sociale.

Ilie Bolojan a susținut că reformă legislativă este menită să înlocuiască vechea Lege-cadru nr. 153/2017. Proiectul ar trebui să aibă ca scop eliminarea inechităților din sistem prin noi grile, coeficienți și un calendar clar de implementare.

Proiectul prevede o majorare a anvelopei salariale totale cu aproximativ 8 miliarde de lei. Sindicaliștii din sistemul medical au declanșat greve de protest din cauza nemulțumirilor legate de noile grile de salarizare. Și judecătorii sunt nemulțumiți.

Noua lege a salarizării unitare este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind o condiție obligatorie pentru ca România să nu piardă tranșe masive de finanțare europeană. Sub presiunea termenului-limită impus de PNRR pentru vara anului 2026, premierul Ilie Bolojan a cerut convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, avertizând că eșecul adoptării rapide pune în joc peste 3,5 miliarde de euro din fondurile europene.

(sursa: Mediafax)