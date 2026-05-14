Călin Georgescu respinge zvonurile că ar fi primit sprijin din partea serviciilor secrete

Întrebat dacă a existat vreun sprijin „pe față, secret sau tacit” din partea unor persoane care au lucrat în servicii, Georgescu a negat categoric.

„Nu, n-am avut așa ceva niciodată, dar din contră am avut numai probleme în viață. În primul rând, pentru că în familia noastră n-a fost nimeni membru de partid. Și în facultate am avut destul de multe șicane, pot să spun chiar suferințe, unele foarte serioase. Și, în al doilea rând, că asta a mers până în 1989, nefiind membru de partid până atunci, nu am avut niciodată treabă cu niciunul și, din contră, am evitat orice fel de intersecție cu astfel de specii”, a declarat fostul candidat la prezidențiale.

Discuția a continuat pe tema influenței din jurul său în ultimii ani, după apariția sa în spațiul public și rezultatele surprinzătoare din alegeri. Georgescu a susținut că nu a fost sprijinit de structuri ascunse, dar a admis că au existat încercări de apropiere.

„Ei se tem de cei care nu se vând”, a afirmat acesta.

La întrebarea dacă astfel de persoane au venit lângă el pentru a-i oferi sprijin, acesta a răspuns „Păi v-am spus. Ăsta este răspunsul.” Ulterior, el a adăugat că au existat doar tentative limitate, fără a detalia natura acestora. „Au fost mici încercări, dar foarte, cum să spun, adică nu există, pentru mine…”

În ceea ce privește sursa informațiilor sale, Georgescu a respins ideea că acestea ar proveni din structuri interne sau din servicii secrete, susținând că ele vin din relații externe și din experiența acumulată în mediul internațional.

„Dar ce pot să vă spun este așa. Că nu trebuie să ai neapărat informații de la cei de aici. Ci trebuie să ai de la personaje și oameni importanți pe arena internațională, care nu trebuie să fie neapărat serviciile secrete. Este important să știi cu cine lucrezi în lumea asta. Ca să poți să-ți faci neapărat prieteni. Știți, totul este tranzacțional. Totul este pe bază de interes. Asta am învățat după 17 ani de stat în această instituție internațională, în care am văzut foarte multe.”

Călin Georgescu promite revenirea la turul doi al prezidențialelor

Călin Georgescu a declarat joi seară că „turul doi înapoi este un lucru cu siguranță care se va întâmpla” și a susținut că alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate printr-o „fraudă morală”.

„Ca să dovedim clar cum stau lucrurile, să facem alegeri mâine”, a spus Călin Georgescu în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” de la Gândul.

Acesta a susținut că există „un președinte numit și unul ales” și că „e diferență mare”.

Călin Georgescu a afirmat că „adevărul și moralitatea au fost primele victime ale anulării alegerilor din 6 decembrie 2024” și a susținut că România „se află într-o cădere continuă în abis”.

El a cerut desecretizarea ședinței CSAT care a avut loc înaintea anulării alegerilor.

„Totul se știe, totul se cunoaște și totul este așa cum trebuie să fie. Este o chestiune de timp”, a declarat fostul candidat independent la alegerile prezidențiale.

Acesta a susținut că România „face parte dintr-o structură mult mai amplă a unei corupții la nivel european”.

Georgescu a declarat și că actuala situație politică reprezintă „o luptă între vechea administrație” americană și noua administrație de la Washington.

„Fostul președinte Biden, care l-a avut ca săgeată pe fiul său, a intoxicat nu doar lumea și țara lui, ci întreaga Europă. A folosit Fed pentru acțiuni foarte bizare, foarte ciudate. Situația din vecinătatea noastră, din Ucraina, i se datorează. Și, sigur, Bruxelles-ul l-a transformat într-un pudel”, a subliniat Georgescu.

(sursa: Mediafax)