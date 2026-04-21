Jurnalul.ro Ştiri Politică România, pe urmele Bulgariei? Grindeanu avertizează: Riscăm un blocaj politic fără sfârșit și anticipate

de Redacția Jurnalul    |    21 Apr 2026   •   14:15
Sursa foto: Hepta

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a vorbit marți la Radio România Actualități despre scenariul alegerilor anticipate, migrarea electoratului către AUR și despre ce înseamnă, în viziunea sa, stabilitatea politică reală.

Întrebat dacă România ar putea ajunge la alegeri anticipate, Grindeanu a răspuns că este dificil de spus pe ce cale se va merge. „Oricare dintre variante poate să aibă sau nu consens în coaliție", a spus liderul PSD.

El nu a exclus alegerile anticipate, invocând exemplul Bulgariei. Duminică, țara vecină a organizat al 8-lea scrutin din ultimii trei sau patru ani.

„Asta nu înseamnă că în Bulgaria nu s-a respectat statul de drept", a subliniat Grindeanu.

Întrebat ce ar însemna alegeri anticipate pentru România, Grindeanu a răspuns că ar reprezenta o prelungire a instabilității. A adăugat însă că stabilitatea politică nu este un scop în sine. „E bună dacă îți asigură prosperitate. Nu e cazul", a spus liderul PSD.

El a invocat un sondaj potrivit căruia 80% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită. „Dacă direcția ar fi fost bună, nimeni nu și-ar dori să strice stabilitatea", a adăugat Grindeanu.

Referitor la migrarea electoratului, Grindeanu a recunoscut că o parte din votanții PSD s-au îndreptat către AUR. El a precizat că fenomenul nu este specific doar social-democraților. AUR a apărut în Parlament în 2020, cu aproximativ 7-8% din voturi. În 2024 a ajuns la 17-18%.

„Acele procente au venit de undeva - de la PSD, de la PNL, de la alte partide", a spus Grindeanu.

 

(sursa: Mediafax)

 

 

