x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Grindeanu despre Drulă: Zero kilometri de autostradă, gură mare și spectacol pe TikTok

Grindeanu despre Drulă: Zero kilometri de autostradă, gură mare și spectacol pe TikTok

de Redacția Jurnalul    |    31 Oct 2025   •   19:30
Grindeanu despre Drulă: Zero kilometri de autostradă, gură mare și spectacol pe TikTok
Sursa foto: Hepta/Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune despre Cătălin Drulă că a fost „singurul ministru al transporturilor după 2007 care n-a făcut niciun kilometru de autostradă”.

„Drulă, nu? Dar care candidează la București. Bine, aici vine din 4 în 4 ani (în Timiș - n.r.) să-și depună dosarul pentru candidatură, dar care e cu gură mare. A fost ministrul transporturilor și singurul ministru al transporturilor după 2007 care n-a făcut niciun kilometru de autostradă. Zero. Ăștia sunt oamenii”, a spus Grindeanu la Conferința PSD Timiș.

„Zero. Ăștia sunt oamenii. Ăștia sunt oamenii care sunt cu gură mare, țipă, fac lucruri mai mult de spectacol. Transmit de pe TikTok live ședințele de guvern, dar nu sunt în stare să facă nimic concret pentru oameni”, a adăugat președintele interimar al PSD.

Acesta i-a îndemnat pe social-democrați „să-i lăsăm deoparte, să reîncepem noi să discutăm așa cum făceam la organizațiile locale, să readucem partidul aproape de oameni”.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: grindeanu drula autostradă tiktok
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri