Grindeanu despre Drulă: Zero kilometri de autostradă, gură mare și spectacol pe TikTok

„Drulă, nu? Dar care candidează la București. Bine, aici vine din 4 în 4 ani (în Timiș - n.r.) să-și depună dosarul pentru candidatură, dar care e cu gură mare. A fost ministrul transporturilor și singurul ministru al transporturilor după 2007 care n-a făcut niciun kilometru de autostradă. Zero. Ăștia sunt oamenii”, a spus Grindeanu la Conferința PSD Timiș.

„Zero. Ăștia sunt oamenii. Ăștia sunt oamenii care sunt cu gură mare, țipă, fac lucruri mai mult de spectacol. Transmit de pe TikTok live ședințele de guvern, dar nu sunt în stare să facă nimic concret pentru oameni”, a adăugat președintele interimar al PSD.

Acesta i-a îndemnat pe social-democrați „să-i lăsăm deoparte, să reîncepem noi să discutăm așa cum făceam la organizațiile locale, să readucem partidul aproape de oameni”.

(sursa: Mediafax)