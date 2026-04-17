Mesajul tranșant al lui Grindeanu: PSD are echipa și programul pentru a prelua guvernarea imediat

„Îmi doresc să rămână o coaliție pro-europeană. Am spus în nenumărate rânduri, că Partidul Social-Democrat nu-și dorește, și am și dovedit acest lucru, să facă o majoritate cu partide, să spunem, anti-europene. Și nu vom vota niciodată guverne minoritare. Dacă soluția care se va degaja, va fi una care să îndeplinească cerințele PSD, care vor rezulta după consultarea de luni, și care vor duce inclusiv la o soluție de acest tip, evident, Partidul Social-Democrat este pregătit să preia guvernarea. Evident. Prima poziție”, spune Grindeanu.

„Nu suntem singuri. PSD-ul are în acest moment, în Parlament, un DRT cu tot cu risc distribuit. Este undeva la 27-28%. Cât e USR-ul plus PNL-ul la un loc? Mă refer la numărul de parlamentari. Aproximativ la fel. Până la majoritate, mai e ceva. Nu poate nimeni să facă majoritate în acest moment, fără PSD și fără AUR”.

Potrivit liderului PSD, „ori faci o majoritate care se includă PSD-ul, ori face o majoritate care se includă AUE. Altcumva, pe calcule, să spunem, din acestea aritmetice, nu-ți iese o majoritate în Parlament. Poate există o majoritate și fără PSD, așa cum am spus mai devreme. Noi nu vom fi parte dintr-o majoritate de acel tip. Dar ceilalți poate își doresc”.

Ce va face PSD-ul în cazul unei crize politice? Grindeanu: Suntem dispuși la rezolvare rapidă

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că partidul este pregătit să contribuie la o soluționare rapidă în cazul unei crize politice, însă deciziile vor depinde de condițiile pe care social-democrații le vor stabili după consultarea internă de luni.

„Noi suntem dispuși, rapid, după decizia de luni, dacă va fi una de tipul retragerii de la guvernare, să participăm activ la rezolvarea rapidă a unei crize politice. Dar ținând cont de ceea ce vom avea noi ca și cerințe”, a afirmat Grindeanu, la o conferință de presă susținută la Sediul PSD din Sighetu Marmației.

Grindeanu a respins ideea că PSD ar acționa sub presiune sau teamă și a subliniat că opțiunea partidului ține de responsabilitate politică.

„Nu ne temem. Aici nu-i cu teamă. Nu există această noțiune. Noi, luni, luăm o decizie. Votează și aleși locali, cei aproape 1700 de primari și consilierii județeni și deputații. Nu votează doar conducerea partidului, votăm vreo 5000 de oameni și votăm în mod rațional, lucid, calea pe care să meargă PSD”:

„Indiferent de culoarea politică, indiferent că ești de stânga, de dreapta, de centru, de extreme, nu cred că ești un om rațional, nu cred că îți dorești să o duci din ce în ce mai rău, nu-ți dorești să ai din ce în ce mai mult șomeri, nu-ți dorești ca inflația să se mențină la 10%, nu-ți dorești ca puterea de cumpărare a pensionarilor, de exemplu, să scadă cu 25% în ultimele șase luni, îți dorești ca toți acești indicatori să revină pe o pantă, să spunem, ascendentă”, spune Grindeanu.

Totodată, liderul PSD critică funcționarea actualei coaliții de guvernare. „În acest moment, cel mai grav lucru, din punctul meu de vedere, legat de această guvernare, dincolo de indicatorii macroeconomici, care sunt foarte importanți și că direcția e proastă, e faptul că a devenit aproape neguvernabilă România. Și s-a pierdut speranța”.

„Vom avea o nouă realitate de luni încolo, o nouă realitate politică, care va fi una nouă nu doar pentru PSD, ci și pentru PNL și pentru USR și pentru AUR, la care unii vor dori să se alieze, să facă o nouă coaliție”, a afirmat Sorin Grindeanu.

(sursa: Mediafax)