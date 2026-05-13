Strategia secretă prin care social-democrații vor să controleze Guvernul

Grindeanu a precizat că partidul va veni în zilele următoare și cu propuneri de măsuri economice pentru viitorul guvern.

„Partidul Social Democrat merge la viitoarele consultări formale sau informale cu multe opțiuni pe masă din dorința de a găsi o soluție rapidă și de a ieși din această zonă de circ politic. Avem acele lucruri peste care nu putem să trecem, pe care le știți, dar în rest suntem deschiși la găsirea soluțiilor”, a spus liderul PSD miercuri.

Referindu-se la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind evitarea unui „experiment” politic, Sorin Grindeanu a afirmat că un guvern stabil „e un guvern care are o majoritate clară, nu una de conjunctură” și a subliniat și care sunt „liniile roșii” ale PSD în negocierile pentru formarea viitorului Executiv.

„Mandatul cu care mergem noi este unul destul de larg, în sensul că avem 2-3 lucruri peste care nu putem trece. 1 – nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. 2 – Nu există varianta ca PSD să-l mai susțină pe Ilie Bolojan prim-ministru. 3 – Nu vom susține vreun guvern minoritar PNL-UDMR”, a explicat Grindeanu.

Sorin Grindeanu recunoaște că vrea funcția de premier

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că a luat în calcul să fie propunerea de premier pe care o va face președintelui Nicușor Dan, la consultările pentru formarea unui nou guvern. Grindeanu a spus că nu il cunoaște pe Șerban Matei, care ar putea fi tehnocratul propus.

Întrebat, într-o conferință de presă, dacă va merge la Palatul Cotroceni cu propunere de premier Sorin Grindeanu, președintele PSD a răspuns: „Am luat în calcul un lucru care include această abordare. Noi avem un mandat destul de larg. Exceptând cele două sau trei lucruri peste care n-o trecem. Asta înseamnă și o variantă care poate să ducă la premier PSD. Premier PSD pe care îl desemnează Partidul Social Democrat în forurile statutare. Dar dacă este vorba de mine, de președintele PSD, și asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru”.

El nu a vrut să spună dacă i-au propus colegii de partid acest lucru, spunând că s-a hotărât în ședință „să fim maturul din încăpere”.

Grindeanu a mai spus că nu va face ca alți politicieni, care au spus că nu vor mai sta la masă cu PSD: „Nu e vorba de mâncare. Că văd că tot acolo se duc și la lucruri de acest tip. E vorba de a găsi o soluție”.

Despre un guvern minoritar cu premier PSD, Grindeanu a spus că „nu e o variantă pe care să ne-o dorim”.

„Nu e o treabă care să ofere, ceea ce spunea președintele ieri sau alaltăieri, dacă nu înșel, un guvern stabil, o majoritate clară. Eu vă spun că ceea ce s-a spus, iarăși în urmă, cu o săptămână mai bine, chiar dacă este contraproductiv și sunt unii destul de agitați de pe scena politică mai bine, mai stai două, trei zile, o săptămână și găsești o soluție stabilă, decât să ai o soluție de conjunctură care poate să întrunească 233 de voturi, dar care în septembrie duce la o nouă moțiune de cenzură și la dărâmarea guvernului. Nimeni nu-și dorește așa ceva”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre varianta Șerban Matei, de la BNR, ca soluție de premier tehnocrat, Sorin Grindeanu a spus că nu îl cunoaște.

Sorin Grindeanu revine asupra comparației între Ilie Bolojan și Liviu Dragnea: E o diferență majoră

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a revenit asupra declarației pe care a făcut-o în ceea ce privește comparația între Ilie Bolojan și Liviu Dragnea. Am spus că se aseamănă, dar și diferă, deoarece atunci am avut cea mai mare creștere economică din Europa, a spus Grindeanu.

Grindeanu a revenit miercuri asupra declarației în care a transmis că Bolojan seamănă cu Dragnea. Ei diferă deoarece atunci am avut cea mai mare creștere economică din Europa, a explicat președintele PSD.

„La o emisiune, cred că în urmă cu vreo săptămână sau două, am fost întrebat de o situație similară pe care am trăit-o eu în 2017, când a fost o moțiune de cenzură care a demis guvernul pe care îl conduceam. Și am spus că se aseamănă Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. Să știți că și diferă foarte mult.

În acea perioadă și în perioada anului 2017, în cele două trimestre cât am fost prim-ministru, am avut cea mai mare creștere economică din Europa. Cea mai mare creștere economică din Europa. E o diferență majoră”, a explicat Sorin Grindeanu.

Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă în cadrul căreia Sorin Grindeanu a analizat datele INS privind inflația.

(sursa: Mediafax)