Grindeanu către Bolojan: Mai bine voce în Opoziție, decât slugi la Guvern!

Liderul PSD a descris actuala formulă de guvernare drept o „capcană politică mortală” și a cerut iertare românilor pentru ratarea obiectivelor economice, acuzând că PSD a fost folosit drept „sac de box” în timp ce țara a fost împinsă spre recesiune.

În discursul său, Grindeanu a subliniat că PSD a intrat în această construcție politică de bună-credință, ca un scut împotriva populismului, însă realitatea ultimelor 10 luni a fost una de „război continuu” împotriva social-democraților.

„Propaganda de dreapta a încercat să facă din PSD alibiul perfect pentru toate crimele economice și sociale. Orice ați livrat românilor – drumuri, școli, apă – a fost înecat de valurile de ură. Nu mai poate continua! Nu cu noi!”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a prezentat o „notă de plată” a guvernării actuale, folosind termeni extrem de duri la adresa managementului economic, pe care l-a botezat „Planul Bolojan de distrugere”

Sorin Grindeanu a acuzat Guvernul că pregătește privatizarea unor companii strategice (CEC, Hidroelectrica, Romgaz), proces pe care l-a numit direct „jaf”. Totodată, acesta a criticat dur politica de austeritate, afirmând că în timp ce multinaționalele primesc scutiri de 3 miliarde de lei, veniturile profesorilor și mamelor sunt tăiate.

„Este inadmisibil ca cineva cu 10-12% să dea ordine celui cu 28%”, a punctat Grindeanu, referindu-se la raportul de forțe din Parlament și la faptul că PSD, deși este cel mai mare partid, este blocat să își aplice măsurile sociale, în opinia sa.

Finalul discursului a fost un apel clar către colegii de partid pentru o decizie radicală. Grindeanu a susținut că singurele măsuri care au protejat populația (plafonarea prețurilor la alimente și energie, pachetul de solidaritate) au fost impuse cu greu de PSD în fața rezistenței partenerilor de dreapta.

„Românii vor să vadă că PSD s-a trezit. Avem nevoie de un nou model economic și social, de un om căruia să îi placă dialogul, nu doar puterea. Votați conform conștiinței!”, a conchis liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu: „Șobolanii din cămară sunt cei care așteaptă să pună mâna” pe companii

Liderul social-democraților a susținut că actuala formulă de guvernare este „o capcană politică mortală” pentru partid și că PSD nu mai poate accepta să fie „sac de box” sau „rezervor de voturi” pentru ceea ce el a numit „Planul Bolojan de distrugere”.

Sorin Grindeanu a declarat că, în ultimele zece luni, partidul și-a diluat identitatea de stânga stând la masă cu cineva care doar taie de peste tot și nu pune nimic în loc. Grindeanu a afirmat că românii le spun social-democraților pe stradă că ei îl țin în fruntea Guvernului pe cel care taie, închide și dă afară.

Mai mult, acesta a susținut că a gira la nesfârșit austeritatea rece este o formă de trădare a propriilor valori. El a spus că PSD trebuie să decidă dacă va rămâne într-o formă de guvernare în care partidul este, după caz, fie sac de box, fie un rezervor de voturi care să asigure majoritatea pentru ceea ce a numit „Planul Bolojan de distrugere”.

Președintele PSD a adăugat că a bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică mortală pentru partid. El a spus că mai bine o opoziție cu voce decât o guvernare cu capul plecat. Grindeanu a afirmat că PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce i se distruge sistematic baza socială.

Liderul social-democrat a continuat discursul spunând că este inadmisibil ca cineva cu 10 sau 12% să dea ordine celui cu 28%. De asemenea, a declarat că este inadmisibil ca oameni pe care nu i-a votat nimeni să ia decizii cruciale în Guvern și că nu poate continua la nesfârșit cu cineva care nu înțelege că dialogul cu partenerii, sindicatele și patronatele nu este un favor, ci o obligație.



În plus, a prezentat apoi ceea ce el a numit „nota de plată a Planului Bolojan de distrugere”. El a declarat că actualul premier a preluat o economie pe creștere și în doar șase luni a dus-o în recesiune tehnică. Potrivit spuselor sale, creșterea economică a scăzut de la +1% în trimestrul doi din 2025 la -1,9% în trimestrul patru, cea mai mare scădere post-pandemie.

În alta ordine de idei, liderul PSD a afirmat că 54.000 de români și-au pierdut locul de muncă în mandatul Bolojan, că inflația s-a dublat la 10% și că pensile au înregistrat cea mai dură depreciere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani.

Nu în ultimul rând, Grindeanu a reamintit episodul că răspunsul premierului la aceste date este că a aprins lumina în cămară și a dat de șobolani. El a declarat că Bolojan i-a văzut, de fapt, pe cei care așteaptă să pună mâna pe CEC, Hidroelectrica, Salrom, Romgaz și pe celelalte companii strategice românești, iar acest lucru, a spus Grindeanu, se numește jaf.

„Avem cea mai dură depreciere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani, iar acest fapt este inacceptabil. Și care este răspunsul la toate aceste date reale care vin din economie?! Că premierul a aprins lumina în cămară și a dat de șobolani! Eu cred că i-a văzut, de fapt, pe cei care abia așteaptă să pună mâna pe CEC, pe Hidrolectrica, Salrom, Romgaz și pe toate companiile românești strategice care fac profit. Iar acesta se numește jaf! Cu toate acestea, vedem un om care vorbește despre sine la persoana a treia și care ne spune tuturor: «Fără mine nu se poate, eu sunt reformatorul!». Să fii însă un reformator fără reformă cred că este o premieră în politica mondială”, a declarat Grindeanu.

(sursa: Mediafax)