x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică PSD se opune noului val de reforme inițiat de guvernul Bolojan

PSD se opune noului val de reforme inițiat de guvernul Bolojan

de Redacția Jurnalul    |    16 Feb 2026   •   17:15
PSD se opune noului val de reforme inițiat de guvernul Bolojan
Sursa foto: Hepta/Social-democrații nu susțin eventuale tăieri de salarii în sectorul public

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, înaintea ședinței coaliției, că USR vrea să taie salariile „la toată lumea”, iar social-democrații nu sunt de acord. Liderul PSD s-a referit la polițiști spunându-le „milițieni”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat ce așteptări are de la ședința coaliției și a răspuns: „O să aștept să vedem... dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord”.

Întrebat, în continuare, dacă trebuie schimbat Ilie Bolojan, după anunțul că România a intrat în recesiune, Grindeanu a spus că „asta e o analiză pe care nu putem face”.

Sorin Grindeanu a plecat către Palatul Victoria însoțit de secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Anterior, în biroul liderului PSD a fost prezent și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Ședința coaliției are loc luni, la ora 13.00, la Palatul Victoria. Aceasta are loc la trei zile după confirmarea intrării României în recesiune tehnică și cu câteva zile înainte de termenul la care ar trebui să fie adoptat bugetul pentru 2026. De asemenea, ședința vine și ca urmare a blocării de către PSD a ordonanței privind reducerea posturilor în administrație.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: grindeanu salariu medici profesori militieni jandarmi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri