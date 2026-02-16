PSD se opune noului val de reforme inițiat de guvernul Bolojan

Sorin Grindeanu a fost întrebat ce așteptări are de la ședința coaliției și a răspuns: „O să aștept să vedem... dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord”.

Întrebat, în continuare, dacă trebuie schimbat Ilie Bolojan, după anunțul că România a intrat în recesiune, Grindeanu a spus că „asta e o analiză pe care nu putem face”.

Sorin Grindeanu a plecat către Palatul Victoria însoțit de secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Anterior, în biroul liderului PSD a fost prezent și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Ședința coaliției are loc luni, la ora 13.00, la Palatul Victoria. Aceasta are loc la trei zile după confirmarea intrării României în recesiune tehnică și cu câteva zile înainte de termenul la care ar trebui să fie adoptat bugetul pentru 2026. De asemenea, ședința vine și ca urmare a blocării de către PSD a ordonanței privind reducerea posturilor în administrație.

(sursa: Mediafax)