Obezitatea infantilă: Pași simpli pentru un stil de viață sănătos al copilului tău

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), numărul copiilor supraponderali sau obezi s-a triplat în ultimele patru decenii. În prezent, peste 39 de milioane de copii care au mai puțin de 5 ani sunt sunt considerați supraponderali sau obezi.

Vestea bună este că obezitatea infantilă poate fi prevenită și gestionată printr-un stil de viață echilibrat, cu alimentație sănătoasă, mișcare regulată.

Alimentația copilului

Copiii învață din ceea ce văd în familie. De aceea, primul pas este să oferi un mediu alimentar sănătos:

Înlocuiește sucurile dulci cu apă sau ceaiuri fără zahăr.

Oferă gustări sănătoase: fructe, legume, nuci.

Evită alimentele ultra-procesate și fast-food.

Adoptarea unui stil alimentar echilibrat pentru întreaga familie îi va face pe copii să urmeze natural acest exemplu.

Mișcare prin joacă

Activitatea fizică este esențială pentru menținerea unei greutăți normale și pentru sănătatea generală. Nu este nevoie de antrenamente la sală, contează să fie distractiv:

Plimbări în parc sau cu bicicleta

Jocuri în aer liber

Dans, activități sportive

Pe lângă beneficiile fizice, astfel de activități oferă timp de calitate în famile.

Program regulat de mese

Mesele regulate ajută copilul să evite mâncatul excesiv sau gustările nesănătoase. Recomandări:

Micul dejun zilnic

Trei mese principale echilibrate

Două gustări sănătoase pe zi

Un program stabil ajută la reglarea senzației de foame și sațietate.

Timp limitat în fața ecranelor

Tableta, telefonul sau televizorul pot contribui la sedentarism. Este recomandat:

Să limitezi timpul petrecut în fața ecranelor

Să încurajezi activități alternative: jocuri de societate, citit, puzzle-uri

Exemplu pentru copil

Copiii imită comportamentul părinților. Mănâncă sănătos împreună cu ei, desfășurați împreună activități fizice și arată-le că un stil de viață echilibrat este plăcut și benefic.

Fără diete stricte

Restricțiile drastice pot duce la frustrări și probleme legate de imaginea corporală. În schimb:

Fă schimbări mici și sustenabile

Crește proporția de legume și fructe

Încurajează mișcarea zilnică

Sfat de specialitate

Dacă ești îngrijorat de greutatea copilului, vorbește cu medicul pediatru sau un nutriționist pentru copii. Aceștia pot oferi recomandări personalizate și soluții adaptate nevoilor copilului, potrivit deparinti.ro.