De ce mâncăm mai mult iarna: Explicațiile specialiștilor

Specialiștii în nutriție explică faptul că acest fenomen nu este neobișnuit și are rădăcini biologice și comportamentale, fiind un mecanism natural al organismului de adaptare la sezonul rece, potrivit catine.ro.

Motivele pentru care mâncăm mai mult iarna

Termoreglarea corpului

Organismul lucrează mai intens pentru a-și menține temperatura internă atunci când este frig. Arderea suplimentară de calorii, chiar dacă modestă, poate declanșa senzația de foame, determinând corpul să caute mai mult „combustibil”.

Zile mai scurte și mai puțină lumină

Lipsa luminii naturale poate diminua nivelul serotoninei și dereglâează ceasul biologic. Ca urmare, dorința pentru carbohidrați, precum cartofi, pâine sau dulciuri, este mai mare. Aceștia stimulează producția de serotonină și induc o stare de bine. În plus, hormonii grelina și leptina, care reglează foamea și sațietatea, sunt influențați de expunerea redusă la lumină.

Siguranță și confort

Frigul este perceput ca un factor de stres ambiental. Creierul răspunde căutând alimente dense energetic, un mecanism de protecție care favorizează acumularea de energie în perioadele reci.

Acces mai facil la mâncare

Zilele reci sunt adesea petrecute mai mult acasă, ceea ce crește accesul la gustări și mirosurile de mâncare. Aceasta poate amplifica senzația de foame chiar și atunci când aportul caloric necesar este suficient.

Cum să îți gestionezi apetitul

Experții recomandă câteva strategii simple pentru a gestiona apetitul crescut în sezonul rece:

Mese regulate și consistente – Săritul peste mese poate accentua foamea și pofta pentru alimente calorice.

Proteine la mic dejun și prânz – Acestea oferă sațietate pe termen lung și energie.

Somn și expunere la lumină naturală – Odihna suficientă și lumina dimineții reglează hormonii foamei și sațietății.

Creșterea apetitului în sezonul rece este, în majoritatea cazurilor, un fenomen natural și temporar. Totuși, dacă apar și alte simptome precum oboseala accentuată, căderea părului sau tulburări de dispoziție, acestea pot indica probleme de sănătate care necesită evaluare medicală.