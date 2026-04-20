Guvernul, pe marginea prăpastiei: PSD decide astăzi viitorul premierului Bolojan

Membrii PSD vor răspunde la o singură întrebare. Aceasta va fi stabilită în cursul dimineții de Biroul Permanent Național. PSD decide dacă partidul îi mai acordă încredere premierului Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a exclus varianta demisiei. Prin urmare, PSD își va retrage proprii miniștri din Guvern. Consecința directă: Executivul devine interimar pentru 45 de zile.

În această perioadă poate fi depusă o moțiune de cenzură în Parlament.

Duminică seară, Grindeanu și Bolojan și-au adresat atacuri reciproce la televiziune.

La consultare sunt așteptați aproximativ 5.000 de membri de partid. Același mecanism a fost folosit când PSD a votat intrarea la guvernare. Atunci, aliații au fost PNL, UDMR, USR și reprezentanții minorităților naționale.

Conducerea PSD spune că mesajul întâlnirilor regionale a fost clar. Partidul nu îl mai dorește pe Bolojan în fruntea Guvernului.

Premierul a confirmat că decizia PSD pare deja luată. „Zarurile au fost aruncate", a declarat Bolojan la Radio România Actualități. El nu intenționează să-și depună mandatul. Președintele Nicușor Dan nu i-a cerut acest lucru. PNL îl susține în continuare.

Grindeanu a acuzat că economia a fost tratată „ca un dosar de insolvență". El a avertizat că fondurile din PNRR sunt în pericol.

Bolojan a replicat că miniștrii care critică Guvernul fără să demisioneze vor fi eliberați din funcții. El a invocat prevederile constituționale.

Liderul USR Dominic Fritz a acuzat PSD că destabilizează guvernarea încă de la început. El a enumerat: campanii de denigrare, moțiune votată alături de AUR, ignorarea acordurilor asumate. „Prin declanșarea unei crize, veți sărăci țara și mai tare", a transmis Fritz. El a anunțat că USR va apăra actuala guvernare cu toate mijloacele.

Dacă PSD retrage sprijinul politic, Bolojan va primi un termen de 24 până la 72 de ore pentru a demisiona. Dacă refuză, miniștrii PSD părăsesc Guvernul. Executivul devine astfel interimar. Poate urma o moțiune de cenzură, depusă de PSD sau de AUR.

Premierul recunoaște că aritmetica parlamentară este complicată. Un guvern majoritar are nevoie de susținere parlamentară și nu e ușor de construit. PNL a decis că nu va mai guverna cu PSD după această criză. USR a luat aceeași decizie în forurile de conducere.

Grindeanu anticipează consultări la Cotroceni marți sau miercuri. Președintele va afla astfel ce dorește fiecare partid. El a recunoscut că a discutat recent cu Nicușor Dan, fără a dezvălui detalii.

Blocul Național Sindical i-a cerut președintelui să inițieze negocieri pentru o guvernare stabilă. În lipsa unei coaliții viabile, BNS cere alegeri anticipate.

Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri cu Bolojan, discuțiile durând aproximativ două ore. El a vorbit și cu Grindeanu în această săptămână. Joi, președintele a declarat că încearcă să rămână mediator între cele două tabere.

(sursa: Mediafax)