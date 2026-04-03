Guvernul returnează parțial despăgubirile după jaful Coifului de la Coțofenești: ce se întâmplă cu tezaurul dacic recuperat

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a dezvăluit vineri detalii șocante despre soarta despăgubirilor primite de România după jaful Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice. Suma de 5,85 milioane de euro, încasată în ianuarie 2025, va fi restituită parțial, după evaluări detaliate ale artefactelor recuperate recent.

Autoritățile olandeze au confirmat joi returnarea a două brățări dacice și a celebrului Coif de la Coțofenești, furate la finele lunii ianuarie 2025 din Muzeul Drents. Evenimentul a șocat lumea patrimoniului dacic, iar acum România gestionează cu atenție recuperarea.

Evaluări și costuri pentru artefacte

Ioana Dogioiu a subliniat prioritățile autorităților române, care se concentrează pe starea obiectelor de patrimoniu recuperate. O parte din despăgubiri va acoperi evaluarea și reparațiile, plus contravaloarea celei de-a treia brățări dacice, încă dispărută.

„Din banii respectivi, în primul rând se va face o evaluare a stării obiectelor găsite. Înțeleg că la coif ar fi minime probleme în zona obrăzarului, dar absolut nesemnificative. După ce se va face evaluarea, se vor face eventuale reparații necesare. Se va scădea, desigur, cea de-a treia brățară, dacă până atunci nu va fi găsită. Și minus acești bani, suma, sigur, va fi restituită”, a declarat Dogioiu, vineri, într-o conferință de presă.

Potrivit ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, valoarea totală a despăgubirilor este de 5,85 milioane de euro. Procesul promite clarificări rapide despre integritatea tezaurului dacic.

