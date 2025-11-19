x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Guvernul schimbă regulile pentru pensiile magistraților: reducere la 55% și vârsta de pensionare urcă la 65 de ani

Guvernul schimbă regulile pentru pensiile magistraților: reducere la 55% și vârsta de pensionare urcă la 65 de ani

de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   19:40
Guvernul schimbă regulile pentru pensiile magistraților: reducere la 55% și vârsta de pensionare urcă la 65 de ani
Sursa foto: gov.ro/sedinta de guvern

Executivul propune o reformă majoră a pensiilor de serviciu ale magistraților. Noul proiect de lege publicat în transparență decizională modifică formula de calcul, ridică vârsta de pensionare și introduce limite stricte pentru perioadele asimilate și cuantumul final al pensiei.

Guvernul a publicat miercuri, în procedură de transparență decizională, noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, document elaborat în colaborare de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției.

Potrivit noilor prevederi, pensia de serviciu va fi calculată la 55% din baza de calcul, definită ca media indemnizațiilor brute realizate în ultimii cinci ani înainte de retragere. Proiectul introduce și o plafonare: pensia astfel rezultată „nu va putea depăși 70% din ultima indemnizație netă”.

Reforma include și o creștere graduală a vârstei de pensionare. Astfel, pragul de 65 de ani va fi atins pe parcursul unei perioade de tranziție de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

În plus, actul normativ modifică regulile privind vechimea necesară ieșirii la pensie. Din cei minimum 25 de ani ceruți în magistratură, cel mult 10 ani vor putea fi asimilați din activitatea desfășurată în alte domenii juridice.

„Având în vedere importanța unui proces de legiferare rapid, Guvernul își exprimă speranța că procesul de avizare, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, se va derula cu celeritate”, se arată în comunicatul emis de Executiv.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: pensii magistrati reforma pensii speciale guvern
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri