Mutare-bombă la Marea Neagră. Bruxelles dă undă verde: Hubul european de securitate ar putea fi la noi în țară

România se pregătește să găzduiască un Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, un proiect strategic susținut oficial de Comisia Europeană. Confirmarea a venit printr-un document semnat de președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, ca răspuns la demersul europarlamentarului PSD Victor Negrescu.

Potrivit lui Negrescu, inițiativa privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă în România are sprijinul Comisiei Europene și reprezintă „un pas concret pentru securitatea Mării Negre și pentru România”. Europarlamentarul a precizat, într-o postare pe Facebook, că mesajul de la Bruxelles este ferm: hub-ul maritim poate fi creat, iar România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic.

„Mesajul Comisiei este clar: hub-ul maritim poate fi creat, Comisia Europeană susţine acest demers, iar decizia finală depinde de statele membre riverane. România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic”, a subliniat Victor Negrescu. El a explicat că Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Noul hub este considerat esențial pentru securitatea Mării Negre, deoarece va viza protejarea rutelor maritime, apărarea infrastructurii critice – precum cablurile submarine, infrastructura energetică și porturile – și combaterea amenințărilor hibride. Totodată, centrul ar urma să consolideze capacitatea de reacție a Uniunii Europene și să asigure o prezență europeană reală la Marea Neagră, dincolo de declarațiile politice.

În răspunsul oficial transmis lui Victor Negrescu, Ursula von der Leyen îi mulțumește acestuia și co-semnatarilor pentru sprijinul acordat înființării Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, prevăzut în Abordarea Strategică a UE pentru regiunea Mării Negre, adoptată la 28 mai 2025. Șefa Comisiei Europene precizează că au fost luate în considerare argumentele în favoarea găzduirii acestui hub în România.

„Aceasta este o decizie care urmează să fie luată de statele membre ale UE. Vă pot asigura că Comisia Europeană este pregătită să sprijine o decizie a statelor riverane, inclusiv a României, în acest sens”, arată Ursula von der Leyen în documentul oficial. Ea reamintește că Uniunea Europeană a pus deja în aplicare mai multe inițiative de politică pentru a răspunde provocărilor geopolitice generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Aceste inițiative pun accent pe creșterea nivelului de conștientizare, pregătire, reziliență, securitate și apărare la nivel european. În acest context, Hubul de Securitate Maritimă la Marea Neagră va integra și valorifica inițiativele statelor membre UE și ale țărilor partenere din regiune, urmărind consolidarea securității și siguranței maritime.

Potrivit documentului, noul hub va contribui la monitorizarea și protejarea infrastructurii maritime critice, dar și la dezvoltarea mijloacelor și capabilităților maritime ale statelor membre în domeniul securității. Următorul pas aparține autorităților de la București, care trebuie să finalizeze detaliile tehnice pentru găzduirea centrului, astfel încât proiectul să poată fi supus aprobării finale a statelor membre ale Uniunii Europene.